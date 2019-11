Zidane perfila su once de gala en el Real Madrid: fijos, variantes y dudas

La Liga cerró ya el primer tercio de la temporada 2019/2020, mientras que en la Champions League está a punto de definirse qué equipos estarán en los octavos de final. El curso avanza y con él los equipos van encaminándose hacia uno u otro lado. Están los que han cogido una dinámica negativa, los que deciden realizar cambios en su cuerpo técnico o plantilla por los inesperados resultados o los que alzan el vuelo con el paso de las semanas.

El Real Madrid comenzó la campaña con las dudas que habían surgido en la pretemporada. El equipo no acababa de tener continuidad en juego y resultados, al tiempo que se comenzaba a poner en duda la gestión de Zinedine Zidane así como a varios de sus futbolistas. De toda esta 'caza de brujas' se salvaba un Karim Benzema que desde que se fue Cristiano Ronaldo ha tirado del carro y se ha erigido como el mejor delantero centro del mundo.

El conjunto blanco ha ido dando pasos adelante. Después del descalabro inicial en la Champions con la derrota contra el PSG y el inesperado empate frente al Brujas en casa, el Real Madrid dio un golpe en la mesa y ya es equipo de octavos, aunque eso sí estará en el bombo de los segundos de grupo. Mientras que en La Liga mantiene un interesante pulso con el Barcelona por liderar la tabla. Para conseguir el ansiado doblete, Zizou sabe que debe tener un potente plan de rotaciones y también un todavía mejor once de gala.

Los once titulares del Real Madrid ante el Galatasaray REUTERS

En lo que va de 2019/2020 se han podido ver sobre el terreno de juego distintos onces iniciales por parte del Real Madrid. Pero poco a poco, Zinedine Zidane va tomando forma a su idea y ya se pueden sacar algunas conclusiones. Pese a que "todos van a ser importantes", tal y como repite el técnico galo una y otra vez en rueda de prensa, si mañana fuese la final de la Champions League habría ocho futbolistas fijos en ese hipotético equipo titular.

Los fijos

La temporada comenzó irregular para el equipo y también para un Thibaut Courtois al que parecía perseguir la sombra de Keylor Navas, quien decidió al final del verano abandonar el Santiago Bernabéu para abrir una nueva etapa de su carrera en el Paris Saint-Germain. Al belga le ha costado asentarse, pero fue después del parón internacional del mes de octubre cuando empezó a sentirse cada vez más y más cómodo hasta el punto de batir la marca de imbatibilidad de Navas con el equipo merengue.

En defensa hay tres fijos: Dani Carvajal, Raphaël Varane y Sergio Ramos. El lateral derecho no mostró su mejor versión en los primeros compases del curso, pero poco a poco ha ido mejorando. A esto se une que Álvaro Odriozola no pone en peligro al de Leganés. Como pareja de centrales, pocas dudas. Militao es el tercero y Nacho, quien vuelve de una lesión, es el cuarto y también comodín para actuar en cualquiera de los laterales si fuese necesario.

Varane anima a Courtois REUTERS

En el centro del campo podrían asaltar las primeras dudas, pero lo cierto es que Zidane fía todo a Casemiro y Kroos. El mediocentro brasileño lo juega todo, o prácticamente todo. 1560 minutos acumula ya, mientras que su compañero en la medular también ha superado la barrera de los mil minutos y suma 1272'. Dos todoterrenos que están dando su mejor versión, no solo a nivel de juego y temple en su zona, sino también como goleadores. Mientras Casemiro lleva dos, 'El Káiser' firma tres.

En lo que respecta a la delantera, el entrenador francés ha venido apostando por un sistema 4-3-3 con el tridente como forma de ataque favorita. Se ha visto alguna ocasión en el que se transformaba en un 4-4-2, incluidas sus variantes, pero el tridente en punta vuelve a ser el favorito de Zizou. Aquí cabe hablar de dos grandes nombres propios: Karim Benzema y Eden Hazard. Uno y otro se entienden a la perfección y van camino de convertirse en una inquebrantable sociedad.

Las dudas y variantes

El lateral izquierdo es la primera posición a debate. Marcelo y Ferland Mendy son los candidatos a hacerse con este hueco. Mientras el brasileño siempre ha contado con el favor de Zidane, el francés es la nueva estrella en ciernes y el futuro del club. Además, ha caído de pie en el Santiago Bernabéu y a su potencial ofensivo se le suma un notable repliegue y un aún mejor balance defensivo. Hasta la fecha, el segundo capitán suma algunos minutos más que Mendy: 716 por 588.

Ferland Mendy en un partido en el Santiago Bernabéu Reuters

Otro de los puntos calientes es el tercer hombre del centro del campo. Fede Valverde ha despegado y parece no tener techo. 'El Pájaro' cada vez está mejor física y también técnicamente y, además, cuenta con la plena confianza de Zidane y del club. El internacional uruguayo ha venido jugando mucho, haciendo de Kroos o de Modric, según le necesitase su técnico e incluso ya se anima de cara a puerta, tal y como le pide el propio Zizou. En la otra cara de la moneda está el '10' blanco. Luka Modric ha perdido protagonismo respecto a cursos anteriores, pero también los años pasan y el staff le cuida para que llegue al final de la temporada al cien por cien.

Benzema y Hazard buscan compañero. Con permiso de Valverde, la gran puesta de Zidane esta campaña es Rodrygo. El joven extremo, con tan solo 18 años, ha adelantado en la rotación al resto de futbolistas merengues. El ex del Santos parte en la pole position para ocupar ese puesto vacante en el once de gala, aunque no se puede olvidar a otros como Bale, Isco, Lucas Vázquez, James Rodríguez o también un Vinicius Júnior que busca recuperar su mejor estado de forma para volver a gozar del protagonismo perdido.

