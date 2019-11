El presidente de Peñarol desvela cómo el Madrid adelantó al Barça para fichar a Fede Valverde

Fede Valverde ha sido uno de los mayores aciertos de la política de fichajes del Real Madrid de los últimos años. El charrúa ha sido una de las noticias más positivas del club blanco en los últimos años. Su rendimiento ha explotado esta temporada de la mano de Zidane, erigiéndose como el jugador número 12 en la plantilla y siendo titular en múltiples partidos.

Los blancos incorporaron al uruguayo en 2016 por cinco millones de euros para complementar la plantilla del Castilla y en 2019, después de haber estado cedido en el Deportivo de La Coruña, se ha ganado un sitio en el primer equipo. Algo que ha propiciado que el club vaya a renovarle hasta 2025 con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Su ampliación de contrato se debe a un interés del Real Madrid por asegurar su continuidad, ya que múltiples clubes de Europa no le pierden de vista. De hecho, cuando el club blanco se hizo con sus servicios ya estaba siendo seguido por los grandes equipos del viejo continente.

El Barça intentó su fichaje

Rodolfo Catino, vicepresidente del Peñarol, ha confirmado los clubes que se interesaron por Valverde cuando despuntó en el fútbol uruguayo. El Barça era uno de los equipos que estuvo detrás del jugador, aunque finalmente el Real Madrid se adelantó para asegurarse su fichaje.

"Además del Real Madrid, Arsenal, Manchester United y Barça se interesaron por Federico. El Barça no quiso pagar el precio que nosotros demandábamos, ni siquiera se acercaron a él. Ellos han perdido a un gran jugador por no haber querido realizar este esfuerzo económico", espetó el mandatario en declaraciones ofrecidas al diario AS.

Fede Valverde, en el Peñarol

El olfato ojeador en Concha Espina ha quedado patente con el descubrimiento del centrocampista charrúa. A sus 21 años se ha convertido en una versión low cost de galácticos como Paul Pogba, aunque su progresión va en aumento de cara a los próximos años.

