El Madrid visita al Alavés con el objetivo seguir presionando al Barça por el liderato de La Liga

Nueva salida en La Liga para un Real Madrid que tendrá que afrontar este sábado frente al Deportivo Alavés a partir de las 13:00 horas. Este encuentro da comienzo a un mes de diciembre en el que los de Zinedine Zidane tendrán que afrontar muchos encuentros fuera de casa, un reto para mantener el nivel en el campeonato nacional.

Los blancos viajan a Mendizorroza tras un empate ante el PSG que dejó el buen sabor del juego que propuso el equipo, pero que dejó un punto amargo al no hacerse con la victoria. Es una jornada importante no solo por estar lejos del Santiago Bernabéu, si no también porque Atlético de Madrid y Barça se citan en el Metropolitano en un duelo en el que podrán aprovechar para, como mínimo, meter dos puntos a ambos o tres al que pierda en la lucha entre los favoritos por La Liga.

En frente estará un Deportivo Alavés enrachado con dos victorias consecutivas y que no sabe lo que es perder en casa desde el mes de septiembre. Mendizorroza ya se le resistió a los madridistas la temporada pasada donde encajaron la única derrota de los últimos seis enfrentamientos en esta década. En ese sentido el conjunto de Asier Garitano, en tendencia positiva, será una buena prueba de fuego antes de afrontar la semana previa a El Clásico.

Rodrygo, ante Neymar en la imagen del Real Madrid - PSG, seguramente vuelva al once titular Reuters

Una nueva prueba para 'el muro'

El equipo de Zidane ha basado los últimos buenos resultados fuera de casa en no encajar goles. Con solo cuatro, es el equipo que menos goles ha recibido a domicilio de La Liga. La mejora defensiva del equipo según progresa la temporada está dando sus frutos y ante el Alavés se pondrá a prueba una vez más.

De hecho tendrá un punto más especial por el hecho de que Eder Militao contará con una nueva oportunidad. El brasileño no termina de funcionar en sus encuentros fuera de casa. En los cuatro partidos que ha disputado, ha ganado los dos que ha jugado en el Santiago Bernabéu, pero ha perdido los dos que ha disputado lejos de Concha Espina.

Además, Zidane tendrá que capear con la baja de Eden Hazard. Al final, la gravedad de su lesión no fue tan dramática como se pensó en el instante en el que se tuvo que retirar del césped del Santiago Bernabéu tras la entrada de Thomas Meunier. Con la vuelta de Vinicius Junior a una convocatoria después de perderse tres de las últimas cuatro abre un abanico de posibilidades que empieza por Isco Alarcón, sigue con Gareth Bale y termina con el brasileño.

Oliver Burke, en el Eibar - Alavés EFE

Todo a los gallegos

Aunque Joselu Mato nació en Stuttgart, llegó a los cuatro años y se crió en Galicia. Junto a Lucas Pérez, coruñés ilustre, han creado un tándem goleador que le está funcionando a Asier Garitano. 13 goles suman entre los dos y han llevado a que el Deportivo Alavés se haya recuperado de un mal comienzo de temporada en el que consiguieron cinco puntos de 18 posibles.

El ex madridista y el ex de los 'Gunner' parece que han encontrado su sitio después de dar tumbos en las últimas temporadas donde no han encontrado continuidad al gran rendimiento que demostraron en sus primeras etapas en España. Junto a ellos, otro de los canteranos madridistas que tiene el Alavés, Fernando Pacheco, portero más que asentado en la élite a estas alturas, y el ex del Barça Aleix Vidal son las principales bazas de los babazorros.

El mismo Vidal también pasó por La Fábrica como Luis Rioja, Burgui y Javi Muñoz, otros integrantes de la plantilla del Alavés. Seguro que será especial para ellos enfrentarse al club en el que crecieron. Además, Garitano recupera con respecto al último partido a Víctor Laguardia y a Manu García, que cumplieron sanción en la jornada pasada. El capitán seguramente forme trivote junto a Tomás Pina y Wakaso Mubarak.

Éder Militao, con el Real Madrid Instagram (@edermilitaooficial13)

Alavés - Real Madrid

Alavés: Pacheco; Aguirregabiria, Ely, Laguardia, Duarte; Tomás Pina, Wakaso, Manu García; Vidal, Burke y Lucas Pérez.



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Rodrygo y Benzema



Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear).



Hora: 13.00 - Movistar LaLiga / EL BERNABÉU.

Información: Partido correspondiente a la jornada 15 de La Liga que se disputará en el estadio de Mendizorroza (Vitoria).

