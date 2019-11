Vasilyev ve "inevitable" el fichaje de Mbappé por el Real Madrid

Kylian Mbappé era el hombre más buscado el pasado martes durante la visita del PSG al Real Madrid. No pudo conseguir la victoria para su equipo, pero sí marcó y se llevó los aplausos del Santiago Bernabéu. No es un secreto que el madridismo suspira por el delantero parisino, quien agradeció tras el partido el cariño mostrado por la afición blanca. Los rumores sobre su fichajes siguen vivos y Vasyliev ha vuelto a echar más leña al fuego.

Vadim Vasilyev, quien fuera vicepresidente del Mónaco y alguien que conoce bien a Mbappé por su etapa en el club monegasco, ha hablado otra vez sobre el futbolista galo en Le Parisien. De él dice que podrá ser el mejor del mundo: "Tiene todo para eso, depende solo de él. Una carrera nunca es lineal. Pero la era de Ronaldo y Messi termina y la de Kylian se abre, estoy convencido", explicó.

Pero otra vez ha hablado del posible fichaje de Mbappé por el Madrid. No se atreve a dar una fecha, pero cree que es inevitable que acabe antes o después vistiendo de blanco: "¿Cuándo? No sé nada, pero parece inevitable. La oferta del Real Madrid fue muy interesante para el Mónaco, y él me dijo: 'Vadim, para mi es demasiado pronto. No he jugado más que un año en mi país. Soy de París, no quiero dejar mi país en este momento. Quiero convertirme en un gran jugador aquí. El Madrid esperará'", aseguró.

Abrazo entre Sergio Ramos y Kylian Mbappé EFE

Mbappé puede seguir en París

"Me quito el sombrero. En la construcción de una carrera, el entorno del jugador es crucial. El suyo, con sus padres, es excepcional", añadió sobre la decisión de Mbappé. Además, piensa que el PSG tiene la capacidad de retener a su gran figura al menos un año más: "Creo que es la estrella del club con Neymar, es el mejor jugador francés y financieramente, París está armado para mantenerlo en sus filas".

