"Tiene todo para eso, depende solo de él. Una carrera nunca es lineal. Pero la era de Ronaldo y Messi termina y la de Kylian se abre, estoy convencido.

"¿Cuándo? No sé nada, pero parece inevitable. La oferta del Real Madrid fue muy interesante para el Mónaco, y él me dijo: 'Vadim, para mi es demasiado pronto. No he jugado más que un año en mi país. Soy de París, no quiero dejar mi país en este momento. Quiero convertirme en un gran jugador aquí. El Madrid esperará'".