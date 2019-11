Sarabia: "¿Neymar y Mbappé? No puedo asegurar que vayan a seguir en el PSG"

Pablo Sarabia, jugador español del Paris Saint-Germain, anotó el tanto del empate (2-2) en el minuto 83 y analizó el partido en zona mixta donde se mostró crítico con el nivel mostrado por su equipo asegurando que no han "estado bien", pero aseguró que el empate les "sabe muy bien".

"Es verdad que en cuanto al resultado nos vamos contentos, no hemos estado bien. Tenemos que quedarnos con el carácter tras el 2-0 y hay cosas que analizar. Somos primeros, que era el objetivo, y contentos con eso", dijo el internacional con España.

"Ha sido un partido bonito, que no ha defraudado con muchas ocasiones. Nos ha costado tener el ritmo del Madrid pero nos vamos con un empate que nos sabe muy bien", añadió.

Sarabia comentó también su gol, logrado tras un gran disparo dentro del área: "Se me ha quedado franca y he podido marcar. No he dudado. Todavía no lo he visto, ya lo veré en el autobús. No sé si es el mejor gol que he metido, pero siempre es un gol especial".

Por último, el jugador español ponderó la actuación de su compañero, el costarricense Keylor Navas, que firmó 13 paradas en su vuelta al Santiago Bernabéu: "Ha hecho un partidazo, sabemos de lo que es capaz y ojalá muchas más así", indicó.

Además, fue preguntado sobre lo que sucederá con los pilares del PSG: "¿El futuro de Neymar y Mbappé? No te puedo asegurar que sigan con nosotros el año que viene. Pero, de momento, son jugadores del PSG".

