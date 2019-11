Los posibles rivales del Real Madrid en octavos: Juventus, Bayern y City, grandes amenazas

Al Real Madrid solo le valía ganar al PSG para poder seguir soñando con el primer puesto del grupo y evitar cruzarse con algunos de los equipos más potentes del continente. El club blanco jugó de forma brillante, pero no puedo conseguir los tres puntos y dejó escapar la victoria en los minutos finales. El 2-2 definitivo deja definidos las dos primeras posiciones del grupo A.

El Madrid estará en el sorteo, que se celebrará el XX de diciembre, como segundo. Esto puede provocar que los de Zidane se midan a otro gran club en la primera de las eliminatorias y ya conoce el nombre de algunos de sus posibles. Al igual que el PSG, hay otros tres equipos que pasarán ya seguro como primeros y son una gran amenaza para el Madrid: Bayern Múnich, Manchester City y Juventus.

Los tres certificaron su pase como primeros en esta jornada del martes. De esos tres, el más asequible parece un Bayern que destituyó a Niko Kovac semanas atrás, aunque desde el cambio de entrenador no conoce otro resultado que no sea la victoria y no ha encajado ningún gol (16 goles a favor en cuatro partidos). Por su parte, el City y la Juve son dos claros favoritos en el camino a la final de Estambul.

Kroos en el Real Madrid - París Saint Germain REUTERS

El Liverpool, otro peligro

Este miércoles se podrán decidir algunos grupos más. En el grupo E, el Liverpool se medirá al Nápoles y si gana tendrá asegurado su pase como primera y, por tanto, sería otro posible rival para el Madrid.

El Barça se mide al Dortmund

En el grupo F el Barcelona manda sobre el Dortmund con un punto, por lo que si los culés ganan al conjunto alemán en el Camp Nou también tendrán asegurado el billete como primeros. Al jugar en La Liga, no es posible que se de un Clásico todavía en Champions.

La cenicienta del sorteo

El grupo G es el más asequible para el Madrid. Todo apunta a que los clasificados a octavos serán Leipzig y Lyon. Los alemanes son primeros con 9 puntos, dos más que los franceses, y debe ganar esta jornada a Benfica y esperar un pinchazo del club galo ante el Zenit para asegurarse ser primero.

El grupo más abierto

En el grupo H, el último, todo está abierto. Ajax, Chelsea y Valencia están empatados a siete puntos. El que lo tiene más difícil es el conjunto che, que deberá medirse todavía a sus dos rivales directos. Ajax y Chelsea serían también de los rivales más 'asequibles' que podría tener el Madrid, mientras que con el Valencia no se podrá cruzar.

