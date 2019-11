Kroos: "Estoy en el Real Madrid y muy feliz"

El Real Madrid cada vez está mejor y esa progresión en el fútbol, sensaciones y resultados ha llegado al mismo tiempo que la mejoría de Toni Kroos en su rendimiento individual. El centrocampista alemán habló en zona mixta después del empate a 2 y señaló que pese al buen partido del equipo, no se pueden ir contentos por el resultado.

"Es verdad. Creo que tenemos que tomar las buenas sensaciones de nuestro partido, aunque no nos vamos contentos con el resultado, pero tenemos que quedarnos con esas buenas sensaciones para los próximos partidos", comenzó diciendo el '8' blanco para después hablar sobre la lesión de Hazard: "No sé exactamente, pero va al hospital para ver lo que tiene. Un golpe muy duro, pero yo no soy doctor".

Toni Kroos derriba a Neymar tras un forcejeo por un balón REUTERS

'El Káiser' también habló sobre el polémico penalti sobre Mauro Icardi que, finalmente, fue anulado por falta previa sobre Marcelo: "Siempre hay acciones o cosas con el árbitro que pasan y no podemos cambiarlas. Hasta ese momento hemos hecho un gran partido y eso no cambia nada. Si al final es roja cambia el partido, si fue falta antes, para eso está el VAR".

Sobre Karim Benzema señaló que todos saben "la calidad que tiene" el delantero francés, aunque afirmó que "no hay que hablar de un jugador, jugamos todos muy bien". Además también comentó que cada vez que disputan un nuevo encuentro se dice que es el mejor hasta la fecha: "Escucho eso después de cada partido, cuando ves al rival puede ser que sea uno de los mejores de esta temporada".

Aún así, Toni Kroos aseguró que no pueden dejar escapar una victoria así y menos todavía cuando se está jugando en la Champions League: "Tenemos que concentrarnos. Esto puede pasar en los octavos. Al final 2-2, tenemos que concentrarnos todos los minutos".

Keylor Navas

"No me ha gustado su partido de hoy, ha jugado un muy bien partido, por un lado estoy feliz por él y por otro no. Defendimos muy bien. Hay acciones que con esa calidad no pudimos defender. No es una pregunta para mí, estoy aquí y estoy feliz", finalizó diciendo Kroos sobre el portero tico en zona mixta.

