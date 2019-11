Mbappé, en el once titular del PSG; Neymar, suplente ante el Real Madrid

Kylian Mbappé escuchará el himno de la Champions League sobre el césped cuando este resuene en todo el Santiago Bernabéu. El delantero francés fue baja en el partido de la primera jornada de la fase de grupos, en el que el PSG se llevó la victoria contra el Real Madrid por 3-0 en el Parque de los Príncipes.

Ahora el ex del Mónaco sí que está disponible y Thomas Tuchel decide incluirle en su equipo titular. Sobre él estarán todos los focos, más aún tras el cruce de declaraciones entre el propio Tuchel y Zidane. El que no está entre los once elegidos del entrenador alemán es un Neymar que verá el inicio del partido, al menos, desde el banquillo del Santiago Bernabéu, un estadio que podría haber sido el suyo de haberse hecho realidad el rumor que le colocó aquí hace tan solo unos meses.

Tampoco Cavani es de la partida, esto deja a Mbappé compartiendo tridente junto a Di María e Icardi. El primero con pasado madridista, mientras que el segundo fue fuertemente vinculado con el conjunto merengue durante los dos últimos años, aunque al final acabó saliendo cedido del Inter de Milán para jugar en el PSG.

Además de Ángel di María, también regresa a la que fue su casa Keylor Navas. Pero a diferencia del extremo argentino, el portero tico es la primera vez que juega en el Santiago Bernabéu tras decir adiós al Real Madrid el pasado verano. Un día especial para el guarmeta que ganó tres Champions League como blanco.

Once del PSG

Los once futbolistas elegidos por Thomas Tuchel para enfrentarse al Real Madrid en la Champions League son: Keylor Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Gueye, Verratti; Di María, Icardi y Mbappé.

