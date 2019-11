Fàbregas carga contra el árbitro del Madrid - PSG: "Donde no hay, no hay"

La polémica está servida en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid recibía al París Saint-Germain en el encuentro perteneciente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League. Al término de la primera parte del partido, Mauro Icardi caía dentro del área blanca tras ser derribado por Thibaut Courtois.

El colegiado tomó la decisión de señalar penalti y enseñar la tarjeta roja al guardameta belga. Los aficionados enmudecieron hasta el momento que fue informado de una falta previa a Marcelo. Tras revisar las imágenes, decidió anular las dos cosas lo que provocó numerosas reacciones en las redes sociales.

Una de las más destacadas ha sido la de Cesc Fàbregas quien no dudó en cuestionar la decisión del árbitro: "Olvidemos colores por un segundo. ¿Cómo puede pitar falta por ese leve toque? Puedo llegar a entenderlo si lo pita a la primera... pero ir a verlo a una tele y pensar que sigue siendo falta... donde no hay, no hay".

Cesc Fábregas comenta el partido entre el Real Madrid y el PSG

Duro mensaje por parte del centrocampista del Mónaco a través de su cuenta oficial de Twitter. También quiso opinar acerca de la tarjeta roja que había enseñado a Courtois: "Lo mismo en la roja para Thibaut Courtois, amarilla máximo. Madre mía...". Fàbregas demuestra, de esta manera, su desacuerdo por la actuación arbitral del partido entre el Real Madrid y el PSG.

