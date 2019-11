Benzema: "Siempre queremos ganar, eso es el Real Madrid"

El Real Madrid fue superior, pero acabó empatando a dos contra el PSG en el Santiago Bernabéu. Karim Benzema volvió a demostrar que es el delantero centro más en forma del planeta y fue él el autor de los goles del conjunto blanco ante los de Thomas Tuchel en la Champions League.

El '9' merengue también fue protagonista a pie de campo una vez Artur Dias pitó el final del encuentro. "Fue una noche especial contra un rival muy fuerte. Todo el equipo ha dado mucho, aunque encajamos dos goles al final. Fue un gran partido para nosotros y estamos por el buen camino", comenzó diciendo Benzema.

Karim Benzema: "El resultado no fue bueno, siempre queremos más"

Sin embargo, y pese al buen trabajo del equipo de Zinedine Zidane, no se pudieron conseguir los tres puntos: "Bien por el partido, pero el resultado no fue bien porque siempre queremos ganar el partido. Con too eso que hemos dado en el campo, eso es el Real Madrid".

Benzema dentro de la portería del PSG REUTERS

Karim Benzema destacó, ante el micrófono de Movistar Liga de Campeones, que "poco a poco" todos van jugando "juntos". "Jugamos como equipo, ayudamos uno por otro", puso de relieve el veterano delantero del Real Madrid. El conjunto de Concha Espina cada vez está mejor y eso es algo que se comprueba con el paso de los partidos.

Keylor Navas

Antes de poner rumbo al vestuario, el francés fue preguntado por el que fuera su compañero y este miércoles ha estado defendiendo la meta de la portería rival. "Es bueno, es un buen portero", dijo sobre Keylor Navas. Tras el empate, los blancos y miran hacia el siguiente desafío: "Ahora a descansar y a jugar La Liga. La clasificación es muy importante. Ahora tenemos que ir al campo del Alavés a jugar el partido de Liga".