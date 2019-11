Tuchel: "¿Zidane y Mbappé? A veces uno quiere mucho a los que no puede tener"

El PSG visita este martes el Santiago Bernabéu y lo hace después de superar por 3-0 al Real Madrid en el Parque de los Príncipes en septiembre. El conjunto francés es primero de su grupo y buscan sellar el pase a octavos con esta condición ganando a los de Zinedine Zidane.

Thomas Tuchel ha atendido a los medios de comunicación en la tradicional rueda prensa previa al partido. El nombre propio de este encuentro entre el técnico y la prensa ha sido un Kylian Mbappé al que quieren cuanto antes en la casa blanca.

¿Mbappé, titular?

"Sí lo está, se siente bien. Entrenó bien ayer y el día anterior".

¿Tan enamorada de él como Zidane?

"No sé cuánto enamoramiento tiene Zidane con respecto a Mbappé. Para nosotros es el jugador más importante, estamos muy contentos de que esté con nosotros. A veces es así. A veces uno quiere mucho a los jugadores que no puede tener. Lamentablemente para Zidane es jugador nuestro y creo que él también tiene a muchos jugadores de los que está enamorado en su equipo".

¿Enamorado de algún madridista?

"Sí, de muchos. Pero habría que pensar… Jugamos contra el Madrid, un equipo que ha ganado muchas veces la Champions en los últimos años, tienen grandes jugadores. Es un gran desafío para nosotros. No puedo decir un jugador en especial".

Diferente al partido de ida

"Para mí es totalmente diferente por distintas razones. Jugamos en Madrid, eso para empezar, tal vez sea el estadio más difícil de toda Europa. El Madrid juega con Ramos, su capitán, su líder. Es un equipo distinto cuando juega él. Ahora mismo tienen grandes resultados, están encadenando victorias, marcan muchos goles… Están en un gran estado de forma. Es muy difícil jugar contra el Madrid".

Thomas Tuchel, en rueda de prensa previa a la Champions League Reuters

Neymar y Mbappé, preparados

"Nosotros tenemos a Neymar y Mbappé preparados, somos un equipo equilibrado y peligroso. Es un momento para nosotros de disfrutar. Cuando digo disfrutar digo trabajar y sufrir juntos, si estamos preparados para hacer esto es un buen momento para demostrar que somos capaces de jugar partidos de esta envergadura".

¿Banquillo para Di María e Icardi?

"Podemos hacer muchas cosas. Tenemos la posibilidad de decidir mañana por la mañana. Tengo la posibilidad de hacerlo mañana por la mañana, no es necesario elegir hoy. Icardi y Di María lo han hecho muy bien cuando Mbappé y Neymar no estaban. Neymar no ha jugado en Champions. Igual jugamos con los cuatro, igual no… Es un momento difícil para mí pero bueno porque quiere decir que todos están preparados para jugar. Después pueden llegar decisiones complicadas pero tengo mucha confianza en la relación con mis jugadores. Estamos preparados para tomar decisiones complicadas, tácticas y personales".

Juzgado por sus decisiones

"Siempre es un gran partido jugar aquí contra el Madrid. Los tres puntos son lo mismo que en otro partido. Sé que se habla mucho de este partido. Es un partido muy interesante entre dos grandes clubes pero tal vez es el momento de probar algo nuevo y dar la responsabilidad a los jugadores de demostrar que son capaces de jugar en este estadio. Hay que reflexionar sobre el partido. Puedo tomar una decisión y cambiar después del entrenamiento. Hay que tomar mañana una decisión razonada. Hemos entrenado muy bien estos días, estoy convencido de que tenemos una gran mentalidad. El grupo sabe que puede haber decisiones duros pero están unidos y hay que aceptar todo lo que ocurra".

Ayudas en defensa

"Será clave que tengan intensidad y mentalidad porque jugaron muy bien en la ida. Los delanteros ayudaron con intensidad y espíritu de equipo en defensa y fue clave para los 12 puntos que tenemos. Sin eso es imposible ganar en la Champions. Si queremos ganar al Madrid será difícil, es totalmente clave que nos centremos en eso, es el desafío".

¿Enfadado con las declaraciones de Zidane?

"No. No me gustaría discutir sobre este tema. Estuve en Ginebra hace dos semanas hablando con Zidane en la reunión de entrenadores y no hablamos de este tema. Si me preguntan sobre Mbappé y si le preguntan a él, es francés y va a responder algo así. Es normal que muchos entrenadores le quieran, pero no estoy enfadado. No me molesta porque no me interesa mucho".

¿Cree que Mbappé jugará en el Madrid?

"-Risas- Es una pregunta complicada para mí porque soy el entrenador del PSG y es jugador nuestro, intentamos crear un equipo entorno a él y no me gustaría pensar en el futuro de Mbappé fuera del PSG",

¿Neymar o Mbappé? ¿Quién es más importante?

"Si respondo a esta pregunta aquí me puedo ir al hotel y a casa -risas-. ¡Qué gracioso! No funciona así. No podemos decir si uno es más importante, otro. Son dos jugadores de ataque a los que adoro. Tenemos que tener a once jugadores unidos, ayudarnos los unos a los otros. El talento tiene que ver con la mentalidad. Buen intento, pero no me voy a pronunciar sobre eso".

Mbappé, ¿por delante de Neymar?

No he dicho que sea mi jugador favorito ni el que más me gusta. No pienso en eso. ¿Qué hacemos si se lesiona? ¿No jugamos? Es imposible decir algo así, no funciona así. Prefiero a los jugadores que están disponibles, esos son mis preferidos. Si no están disponibles habrá que buscar una solución. No podemos hablar de jugadores preferidos o de quién es más importante. Es cierto que hay jugadores que tienen más talento y potencial. Pero el PSG es un equipo equilibrado en el campo. Lo más importante es que todos estén disponibles. No puedo hablar de jugadores preferidos. Entiendo que intentéis hablar de eso, pero no voy a responder a ese tipo de preguntas".

El factor más peligroso del Madrid

"Su camiseta… La camiseta del Madrid en el Bernabéu es lo más complicado que tenemos enfrente".

