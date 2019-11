Marquinhos: "No solo Zidane, todo el mundo está enamorado de Mbappé"

Marquinhos fue el elegido por el PSG para acompañar a Tuchel en la rueda de prensa previa al partido que tiene lugar este martes 26 de noviembre en el Santiago Bernabéu.

El brasileño habló de dos de los grandes protagonistas del enfrentamiento ante el Real Madrid: Neymar y Mbappé. Aunque es este último el que acapara los focos y es que todos hablan sobre el genial delantero.

Neymar, listo

"Está preparado para ser titular mañana. El entrenador lo sabe. En cualquier caso a nadie le gusta quedarse en el banquillo en un partido así, no solo a Neymar. Para todos es difícil quedarse en el banquillo".

Cambio de posición

"No. Estoy listo para seguir la decisión del entrenador. Intentaré hacer un gran partido en cualquier parte del campo".

Cambios desde la última visita

"Tal vez con los nuevos jugadores con experiencia que han llegado el nivel ha aumentado, el entrenador y la filosofía de juego también han cambiado. Estamos en una buena dinámica y creo que haremos un buen partido".

Experiencia de Keylor Navas

"Es un portero muy experimentado. Ha ganado títulos importantes en su carrera y nos puede aportar ese granito de experiencia que demostró en el Madrid, en su selección y con nosotros ya ha demostrado que es un portero de garantías. Es importante tener un portero que nos dé confianza".

¿Ve a Mbappé algún día en el Madrid?

"Es difícil pensar en un futuro del PSG sin Mbappé porque es un gran jugador. No creo que solo Zidane, todo el mundo está enamorado de este jugador, que ha ganado grandes títulos y tiene mucho talento incluso siendo tan joven. Ya lo ha hecho muy bien en el club y la selección. Tenemos mucha suerte de contar con él, es un jugador muy importante que nos puede hacer ganar partidos".

Marquinhos, en rueda de prensa previa a la Champions League Reuters

¿Menos presión?

"Aunque estemos clasificados tenemos más objetivos. No nos debemos relajar. Si nos relajamos en el Bernabéu lo pagaremos muy caro. Tenemos que empezar muy bien, preparados para luchar al máximo. Ganar aquí no es nada fácil, no ganaremos estando relajados. Tenemos el objetivo de ser primeros, tendremos que entrar a tope y con buena mentalidad".

Sistema

"Es complicado responder eso para mí. El entrenador es quien analiza la estrategia, a los rivales y será quien decida".

Jugar en el Santiago Bernabéu

"Es un estadio mítico, con mucha tradición. Da gusto jugar un partido de Champions aquí. Será un partido con dos equipos con grandes jugadores. Será un gran partido. Es difícil hablar de un solo jugador, tienen jugadores de mucha calidad. Benzema, Hazard, Bale, los centrocampistas… Será una batalla bonita".

Importancia de ganar

"Sí. Hemos tenido temporadas donde no empezamos mal y terminamos peor. Por eso aunque estemos clasificados hay que salir de la zona de confort e intentar ganar el partido. En esta competición los pequeños detalles son decisivos".

Neymar y la afición

"Es muy responsable y le gusta ser decisivo en este tipo de partidos. Pide el balón, encara… Es importante en estos partidos. Sabemos de lo que es capaz. Espero que pueda hacer un gran partido".

¿Se imagina un PSG sin Neymar?

"Lo dije sobre Mbappé y lo digo sobre Neymar. No creo que pueda dejarle salir porque es un gran jugador. También es un gran amigo y a este tipo de personas las queremos siempre cerca".

