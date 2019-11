El presidente de Peñarol se rinde a Valverde: "Le va a dar muchas alegrías al fútbol mundial"

Jorge Barrera, presidente de Peñarol, mostró este viernes el orgullo de su club por el crecimiento deportivo de Fede Valverde, internacional uruguayo que llegó al Real Madrid a cambio de 5 millones de euros, siendo un crío y que hoy según el directivo, “es uno de los grandes valores del fútbol mundial” al que pronostica que dará "muchas alegrías".

"Para quienes conocen Peñarol no nos asombra y no nos llama la atención. Con 16 años debutó en la Primera División y marcaba una gran diferencia. No solamente en el juego sino en la lectura del juego", comentó el presidente del equipo uruguayo.

Apuntaba sobre su calidad que "cada día más, son importantes las condiciones atléticas y las condiciones futbolísticas, pero también la fortaleza mental, entender el juego". "Todo lo que tiene que ver con lo extra-táctico, que indudablemente Federico está demostrando ser uno de los grandes valores del mundo. No solamente lo que está aportando al Real Madrid sino lo que muestra en la selección uruguaya. Basta ver el rendimiento partido a partido y su crecimiento va en evolución", explicaba Barrera.

Fede Valverde, durante un partido de la Champions EFE

"Es decir, que no ha llegado todavía al máximo esplendor y estamos convencidos de que le va a dar muchas alegrías al fútbol mundial. Florentino y Emilio Butragueño siempre pusieron mucho énfasis en él", desvelaba el presidente de Peñarol.

Su valor en el mercado

Sobre poder haber sacado más dinero por el uruguayo, Barrera decía que "¿Sabe lo que pasa? Las realidades económicas son muy distintas, lo que se cobra por ingresos de televisión, ingresos de taquillas, o por ingresos de la generación del espectáculo es muy distinto". "Los clubes tenemos que profesionalizar la gestión, por eso le hablaba de que era el principal pilar, ver cuanto tiempo más lo podemos retener", argumentaba el uruguayo.

"Nosotros somos conscientes de que no podemos competir con un nivel salarial como tiene el Real Madrid. Aunque quisiéramos está además de lo económico, el destino del jugador, está su futuro, el futuro de su familia, que muchas veces está atado o está vinculado de alguna forma directa o indirecta. Lo que tenemos que hacer es gestionar mejor para poder vender en condiciones de mayores ingresos económicos para nuestros clubes o tener un porcentaje de futuro", seguía explicando Barrera.

