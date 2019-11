Fede Valverde: "Bale me ha tratado siempre muy bien, se merece mi respeto"

Fede Valverde fue uno de los grandes protagonistas en la victoria contra la Real Sociedad. El centrocampista volvió a marcar y lo hizo para remontar el tanto inicial de Willian José después de que Karim Benzema pusiese el 1-1 en el marcador. El charrúa habló después del encuentro y aseguro que estaba muy feliz por haber vuelto a ver puerta y también por el triunfo de los suyos.

"Cansado, obviamente, pero muy feliz. Venimos a buscar la victoria aunque no empezamos de la mejor manera. El míster nos habló bien en el descanso y supimos reaccionar", confesó el internacional uruguayo en Realmadrid TV. "Recién había empezado el partido. Nosotros veníamos sacando una amplia ventaja en las primeras partes en los últimos partidos, pero hoy nos costó un poco", admitió el futbolista.

Sin embargo, se apoyaron lo unos en los otros y supieron sacar el partido adelante: "Nos apoyamos entre todos. Eso es muy bonito. Lo sacamos juntos. Lo importante es que estamos unidos. Que aunque empecemos perdiendo, vamos todos juntos a por la victoria". Además, también tuvo unas bonitas palabras para su rival: "Es un equipo muy bueno, está haciendo las cosas bien. Hizo buen partido, pero nosotros también. A veces nos cogían las espaldas, mejoramos eso y ahí marcamos la diferencia en el partido".

Fede Valverde celebra su gol a la Real Sociedad REUTERS

Sobre su gol, señaló que le repiten constantemente que se anime a chutar: "Me lo repiten siempre. Muchas, muchas -risas-. Zidane me decía hoy mismo que tenía que marcar, también me lo dijo Casemiro. Hoy entro y es lo que importa. No sé ni cómo, pero entró". Sobre su celebración con Modric comentó que "es algo especial". "Cuando me da asistencia él siempre entra el balón, me tiene que dar más".

Bale, PSG, Barça...

En zona mixta, Fede Valverde comentó en primer lugar lo que supone para él marcar en el Santiago Bernabéu: "Es muy especial por todo lo que significa. Marcar en este estadio me va a quedar para siempre y ahora lo celebraré con mi familia".

Sobre Gareth Bale, 'El Pájaro' solo quiso hablar de lo que pasa en el campo: "No voy a hablar de lo que hace la afición, voy a hablar de lo que hace Gareth en el campo y lo ha hecho bien. Es una persona que me ha tratado muy bien y se merece mi respeto. Estamos todos juntos. Trabaja, entrena, muy bien. Si sigue así la afición le va a recompensar".

El próximo martes llega el Paris Saint-Germain: "Es una 'espìnita' que tenemos y espero poder sacar un buen resultado contra el PSG". Y en menos de un mes El Clásico contra su amigo Luis Suárez: "Estuvimos jodiendo un poco, pero me ha ayudado mucho con la selección. Somos buenos amigos fuera del campo, pero dentro seremos rivales".

