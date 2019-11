La redención de Luka Jovic: su plan para asentarse antes de llegar al parón de Navidad

La profesión de delantero centro no es la más sencilla del mundo cuando sobre tu espalda cae el peso de la responsabilidad de un club como es el Real Madrid. El trato divino que esta especie de futbolistas hace con el gol no siempre le favorece. Tanto es así que son en muchas ocasiones abandonados a su suerte en el área sin más remedio que volver al vestuario y pedir a la misma deidad que no sean desterrados del lugar donde habitan.

Luka Jovic llegó al Madrid con el cartel de uno de los delanteros más prometedores de Europa. Pero sobre todo con la pretensión de ser el delantero suplente de Karim Benzema; un puesto que solo en los primeros pasos del francés en el club blanco donde tenía la competencia de Gonzalo Higuaín y la temporada 2016/2017 de Álvaro Morata ha visto que tuviera un nivel apto para las pretensiones del club.

Luka Jovic recibe el cariño de Hazard tras el gol EFE

Con solo tres meses vistiendo la camiseta blanca, el serbio sigue pidiendo paciencia. No es sencillo para un jugador que, probablemente, la única relación que ha tenido con España en su vida probablemente haya sido un plato de paella llegue y bese el santo. A partir de eso, y con la veda de goles ya abierta, su plan para en Navidad ser el delantero que se esperaba ha comenzado ya.

El parón, clave

La generación que está empezando a sostener este país no tiene demasiada paciencia y quiere resultados cuanto antes. En este contexto, Jovic no tiene acomodo en un club en el que la exigencia siempre es máxima. Pero la realidad es que su última lesión le ha ayudado para poder utilizar estas dos últimas semanas para cambiar su 'chip' y empezar a mirar a la cara a su futuro de blanco.

Estos 12 días que ha tenido a solas con Zinedine Zidane, sin el peso de tener cada tres días que responder ante el ojo crítico del aficionado, han servido para que el delantero coja confianza y se haya quitado unas cuantas piedras de esa mochila de responsabilidad. Jovic ha visto puerta en los entrenamientos de estas últimas semanas y se le ha visto con más desparpajo dejando una gran jugada que se ha hecho viral en las redes.

Los problemas con Serbia

Tampoco le han puesto las cosas fáciles esos problemas que ha tenido con el seleccionador serbio, Ljubiša Tumbaković. Esos problemas físicos que ha tenido en los dos últimos parones de selecciones no han convencido demasiado al técnico y le ha dejado fuera de las dos últimas listas.

Luka Jovic marca su primer gol con el Real Madrid Reuters

No está Serbia para permitirse estas licencias después de no clasificarse directamente para la Eurocopa. La repesca será la última bala para que el país del este tenga presencia en el torneo del próximo verano y Tumbaković necesitará al mejor Jovic para firmar ese billete. Este nuevo formato de repesca con dos eliminatorias no será sencillo y también es uno de los objetivos que motivan al serbio para alcanzar el rendimiento que desea.

Un mes de oportunidades

Hay dos grandes citas que opacarán el resto de encuentros que dispute el Real Madrid. El primero es el próximo miércoles ante el PSG donde aún hay opciones para ser primeros de grupo y, sobre todo, que tiene el precedente del 3-0 encajado en París. Y más reto aún supondrá El Clásico del miércoles 18 de diciembre donde los blancos quieren dar un golpe sobre la mesa con las opciones de pelear La Liga por fin en liza.

Con estos dos objetivos, es primordial que Benzema pueda tener un relevo para partidos que, a priori, tengan menor entidad. El serbio tendrá su oportunidad desde el inicio en varias citas hasta la llegada del parón de Navidad y será el momento de ganarse a la mirada crítica tanto de la prensa como del seguidor. Además que también puede ser útil en alguna de esas citas para salir desde el banquillo y desatascar el encuentro.

Jovic y su pacto divino con el gol. Que le pregunte a Benzema lo que le costó a él convencer a la crítica que era delantero para el Real Madrid. Después de más de diez años vistiendo de blanco, aún hay dudas. Cómo no las va a haber con un jugador que lleva cuatro a las órdenes de Zidane. Pero la deidad le bendecirá, más tarde o más temprano. Y entones las dudas se trasladarán a la titularidad. Paso a paso, que el nombre de Luka en este club tiene en la última década un halo de éxito tras de él.

