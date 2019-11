El mensaje de Marcelo a Vinicius: "No va a ser el primer llanto ni el último"

Los jugadores más jóvenes del Real Madrid están teniendo una gran repercusión en la plantilla. Zinedine Zidane mantiene su confianza en ellos y no se equivoca. Tanto como Rodrygo y Vinicius Junior como Fede Valverde están respondiendo con creces a las oportunidades dadas por el técnico francés.

Marcelo ha hablado sobre la actualidad del club blanco en una entrevista en 'Que partidazo', un canal de YouTube. El brasileño ha analizado el papel desempeñado por sus dos compatriotas en la presente temporada además de confesar detalles de su día a día como que cocinando es un "desastre" y de no haber sido futbolista, hubiera sido bombero.

Balance de la temporada

"La temporada es larga. Hay 50 o 60 partidos hasta el final. Vamos por el buen camino, pero siempre hay que mejorar alguna cosa, pero estamos bien, todo el mundo con confianza".

Marcelo habla con Zidane en la banda del Santiago Bernabéu EFE

Irrupción de Rodrygo Goes

"Yo llegué con 18 años también al Real Madrid y ya creía que era maduro porque hacía las cosas solo, pero no. Lo veo como un bebé, es muy joven y prácticamente no ha vivido nada en su carrera. Estoy feliz por él porque está en el mejor equipo del mundo tan joven y por haber hecho los partidos maravillosos que ha hecho. Con la cabeza que tiene todavía va a hacer encuentros mejores".

Mayor presión en Madrid que en Brasil

"Cada uno ve los comentarios y los interpreta a su manera. Vinicius tiene una buena cabeza a pesar de tener solo 19 años. No soy muy de dar consejos, les ayudo dentro del campo. Ya pasé por eso y sigo pasando. Puedes hacer tres partidos maravillosos y si haces uno malo te van a criticar y te van a exigir. La presión aquí en el Madrid es mucho mayor que la que hay en Brasil".

Paso delante de Vinicius y Rodrygo

"No tengo muchos consejos que dar porque ellos son maduros, están dando un paso delante estando en el Real Madrid y saben que en cada partido tienen que demostrar las cosas porque si no lo hacen les van a exigir".

El llanto de Vinicius después de marcar

"La gente habla, pero no sabe lo que pasa dentro del campo. Dedujeron que Vinicius lloró por la presión que supone jugar en el Real Madrid, por no estar marcando goles, pero es imposible saber lo que piensa. No va a ser el primer llanto ni el último. Estoy seguro de que los otros llantos serán de alegría".

Presión y ansiedad en la final ante el Liverpool

"Es algo que no consigues controlar. Si no te controlas a ti mismo es un problema muy grande. Es un episodio que pasó y que conté. Nunca contaría algo que no haya vivido. Me sirvió de aprendizaje y para valorar. Era la tercera final consecutiva y parece que no debería haber problemas porque ya jugaste otras finales antes, pero no, eso sucede con millones de personas. En la primera final no pasó nada porque era todo nuevo, pero en las otras ya sabía. Hay que ganar porque el Madrid cuando juega una final tiene que ganarla, es una presión gigante".

Marcelo. EFE

14 años en el Real Madrid

"Los momentos buenos eliminan los momentos difíciles. Son tantos años aquí en el Madrid. Desde el día que llegué, me recibieron muy bien, a mi familia también, y son 14 años de mucha alegría, trabajo y dedicación. He hecho muchos amigos aquí en el club que voy a llevarme para toda la vida".

Partido más importante de su carrera

Partidos importantes: "De todos los partidos, creo que el más importante fue el primero cuando vi que iba a entrar. Estaba calentando con Ronaldo y no sé ni qué pensé, quería jugar y ya está. Estaba hasta con vergüenza".

Futuro blanco

"Voy a estar ligado al Madrid toda la vida pero no pienso en qué voy a hacer en el futuro. Siempre pienso a corto plazo. En jugar el próximo partido, en entrenar mañana. Estoy lejos del final de mi carrera".

Menor importancia a la suplencia

"La sensación que tienes cuando estás en el banquillo es que estás preparado para entrar y ayudar a tu equipo".

Regreso con su selección

"Creo que el futbolista que vuelve a Brasil tiene que volver con un buen nivel. Si yo volviese un día tendría que volver bien, no puedo volver para jugar nada. Tendría que volver para disputar como disputo aquí porque el nivel allí es alto".

