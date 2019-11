Zidane: "Hacemos mucho ruido con Gareth, a él no le gusta que hablen así de él"

Vuelve La Liga tras el parón de selecciones y el Real Madrid recibe a la Real Sociedad con el objetivo de mantener el buen estado de forma que tenía el equipo antes de que los jugadores se fueran con sus selecciones. Para este encuentro tendrá a todos el equipo disponible menos a James Rodríguez, que es el único que ha vuelto lesionado de la fecha FIFA, Lucas Vázquez, Nacho Fernández y Marco Asensio. Con la polémica de Gareth Bale candente, Zinedine Zidane ha dejado claro que "es su jugador" y que cuenta con él.

Cómo está el equipo

"Es lo que hay, sabemos la situación y esto no va a cambiar nunca. Sabemos que tenemos muchos jugadores que se van con la selección. Cuando hay poco tiempo... es lo que hay. Estamos preparados para hacer nuestro partido, que es importante el de mañana"

Los gestos de Bale

"Yo creo que hacemos mucho ruido por el tema de Gareth y lo más importante es solo concentrarnos en el fútbol. Que cada uno opine y piense una cosa. Es demasiado ya. Conocéis la situación del jugador. Se ha ido, ha podido jugar y estamos contentos con que ya esté de vuelta. Ha dado mucho al club y yo solo voy a mirar a lo deportivo. Fuera hay muchos comentarios, pero yo no estoy para eso, no me interesa"

¿Se es injusto con Bale?

"Vosotros podéis preguntar lo que queráis, es la segunda de Gareth. No voy a contestar más. Voy a decir lo mismo. Gareth, cuando miras lo que ha dado a este club, ha dado mucho por el escudo. La gente tiene que mirar lo que ha hecho. La gente tiene que estar con él, porque él está con nosotros. Yo siempre voy a estar con los míos. Nosotros tenemos que estar así sin que nos afecte lo de fuera porque no lo controlamos"

¿Has hablado con Gareth?

"Hablé con Gareth como hablo con todos. No me interesa comentar lo de fuera. Está bien, ha entrenado con normalidad y ya está"

Mourinho ama al presidente

"Me da igual eso. Me parece bien que tenga buena relación con el presidente. Él también me ha traído aquí a mi. He vivido como jugador gracias a él en este gran club. Siempre le voy a estar agradecido"

¿Solo entrenaría al Madrid?

"Sí. Yo soy blanco, ¡hombre! Esto se tiene o no se tiene"

La felicidad de Bale

"Él ya lo dijo. A lo mejor es por el idioma. Es la única cosa. Por ejemplo, el gol de la final de la Champions, yo le vi muy feliz. Lo hizo con el Madrid. Es solo por el idioma. Dentro del vestuario está bien"

Bale y las explicaciones

"Yo lo que te puedo decir es que está bien, que se ha ido y ha vuelto bien. Es lo que miro, no el resto. Si algún día tiene que salir, saldrá y explicará. Pero yo me alegro porque está bien"

Su rendimiento

"Sabemos lo que nos puede dar. Yo cuento con Gareth para todos los partidos como con todos. Sabemos lo que nos puede aportar"

Martin Odegaard

"Lo veo bien. Está jugando en España con un equipo muy bueno. Desde el inicio lo veo muy bien. Está aportando mucho. No vamos a hablar del futuro. Lo importante es que se encuentra bien y eso es lo importante. No para mañana, pero tengo que pensar en nosotros"

¿Se ríe Bale del Madrid?

"No voy a entrar en eso, no es mi competencia. Cada uno puede opinar. Gareth Bale es mi jugador, yo soy entrenador del Real Madrid y es lo que me interesa"

¿Condiciona el partido contra el PSG?

"Nada, mañana es el partido más importante. Sabemos que tenemos el partido, pero tenemos que pensar solo en el partido de mañana. Los jugadores también piensan en la misma dirección. Si mañana lo hacemos bien, ante el PSG tendremos más oportunidad de hacerlo bien"

¿Qué le preocupa de la Real?

"Todo, en su conjunto. Es un equipo muy joven, que arriesga y que le gusta jugar. No me sorprende. Con las incorporaciones de los jugadores jóvenes han conseguido aportar aún más de lo que ya era la Real. Va a haber un partido muy difícil"

La charla de los capitanes con Bale

"Puede volver a ser decisivo. Yo pienso que es un jugador determinante. Si él está bien, es un jugador muy importante. Lo ha demostrado y lo va a demostrar. Cuando le pasa algo, cada jugador es diferente. Cuando está bien y ahora está bien, voy a contar con él"

Bale pone fácil que le pregunten por él

"No lo sé. A él no le gusta que hablemos de él así. Él también piensa que es demasiado ya. Él quiere jugar con nosotros y ahora tenemos muchos partidos que jugar y muy importantes. Él va a estar enganchado para sacar algo diferente"

Casemiro y su descanso

"Es una posición un poco complicada. Hay jugadores que pueden jugar ahí, pero él lo hace muy bien. Él ha descansado un poco con la selección, así que ya está"

La vuelta de Neymar

"Con respecto a los jugadores que vayan a jugar el partido, es bueno que jueguen los mejores. Queremos jugar contra los mejores. Conocemos su potencial ofensivo, y es bueno tener claro contra qué equipo vamos a jugar. A mi eso me gusta"

Rodrygo y la gestión de su explosión

"Intento gestionarlo de la mejor manera posible. No ponerle toda la presión sobre sus hombros. El hecho de que esté aquí no debe sorprender a nadie. Que juegue aquí puede sorprender a algunas personas. Pero ha demostrado que tiene nivel para hacerlo. Tenemos 25 jugadores y todos cuentan. Hay jugadores que van a jugar menos, para mi eso es lo más difícil. Pero es un jugador que debe estar preparado y Rodrygo lo está. Forma parte de esta plantilla y aunque solo tenga 18 años en realidad no hay edad para jugar bien al fútbol"

