La 'unidad B' vuelve a escena: Isco, Jovic y compañía buscan ganarse a Zidane

El parón de selecciones ha terminado y el Real Madrid afronta una recta final de año de alto voltaje. Los blancos tendrán que hacer frente a siete partidos en 26 días, lo que hace que Zidane necesita contar con todos sus efectivos disponibles a pleno rendimiento para poder hacer rotaciones e ir alternando jugadores en función de las necesidades del partido.

Una vez se inicie La Liga este fin de semana y el Real Madrid reciba a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, los madridistas jugarán un encuentro cada tres o cuatro días. En la terna de partidos se encuentran visitas a Mestalla y el Camp Nou o la visita del PSG a Concha Espina.

Esta situación pone al club en una situación de riesgo, ya que Zidane no se puede permitir mas bajas en la plantilla. La plaga de lesiones que ha mermado el rendimiento del equipo ha hecho que el técnico haya tenido que usar más de lo debido a jugadores titulares, sin concederles descanso. Una muestra clara del desgaste del equipo es todos los minutos con los que han contado jugadores como Kroos y Modric, los dos más utilizados por el francés en este inicio de curso.

La 'unidad B'

Es de vital importancia para el equipo poder rotar con garantías, dando protagonismo nuevamente a la 'unidad B'. Se trata del momento perfecto para que los menos habituales tengan minutos y consigan ganarse la confianza de Zidane para tener un puesto mayor en la dinámica del grupo.

La derrota en Mallorca dejó muy señalados a jugadores como Jovic, Isco, Odriozola, Militao y compañía, por lo que ahora tendrán la oportunidad de disponer de minutos y dejar buenas actuaciones. De lo contrario, la temporada está entrando en el ecuador y cada vez Zidane estrecha más su círculo de confianza, por lo que los minutos se reducirán.

El técnico siempre ha sido partidario de tener una plantilla larga para poder contar con alternativas. Incluso en las grandes citas ha perfilado sus onces de gala con pinceladas sorpresa que dejaban atónitos a muchos. Es el caso de futbolistas como Morata, Lucas Vázquez, James o Isco en su anterior etapa.

Oportunidades para todos

Zidane ha estado toda la temporada reiterando que va a contar con los 25 jugadores que integran su plantilla, aunque no siempre pueden jugar todos. El galo no tiene miramientos y un jugador no habitual que una semana es titular, la siguiente puede quedarse fuera de la convocatoria, como le ha sucedido a Vinicius.

La importante carga de minutos que hay en el centro del campo puede abrir las puertas de juego a centrocampistas como Isco, ya que Fede Valverde se encuentra a caballo entre la titularidad y los cambios. El malagueño deben estar concentrados para conseguir que Zidane le conceda una oportunidad a la que aferrar su continuidad de cara a posibles traspasos; sobre todo con la lesión de James Rodríguez.

Otro de los jugadores llamados a ser importantes es Luka Jovic, que no termina de arrancar. El serbio debe ser una alternativa fiable para dar descanso a Benzema, y para ello necesita intentar igualarle en la faceta goleadora.

Mención a parte merecen otros como Brahim y Mariano, el malagueño con 18 minutos a sus espaldas y el hispano-dominicano inédito esta temporada. Los dos tienen difícil hacerse un hueco en esta recta final de año y sus caminos parecen alejados, incluso, de la 'unidad B'.

