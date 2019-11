Rodrygo repite con Brasil bajo el plan de Tite

Rodrygo Goes, en un partido de la selección de Brasil Instagram (@rodrygogoes)

La selección de Brasil ha acabado sus compromisos del parón de noviembre con el amistoso disputado ante Corea del Sur. Un encuentro en el que la Canarinha se llevó la victoria y en el que un futbolista del Real Madrid formó parte del once inicial. Ni Rodrygo ni Casemiro, Militao fue de la partida, descansando así el mediocentro, quien ha tenido una gran carga de minutos en este primer tercio de la temporada.

Tite ya avisó en la previa del encuentro que Rodrygo Goes no formaría parte del equipo titular, llamado así a la calma y siguiendo un plan para no quemar al joven futbolista de 18 años sobre el que se han colocado ya todos los focos. Si contra Argentina el extremo dispuso de 20 minutos sobre el terreno de juego, ante Corea del Sur han sido tan solo cinco. Pero este es un paso más para su carrera.

"Rodrygo tiene mucho talento. Hay que tener paciencia y darle tiempo para que su formación se haga de la manera correcta. Y para eso hay que ir paso a paso. Esperar el momento correcto para tomar la decisión correcta. Su hora llegará en la selección y no podemos quemar etapas", comentó Tite en la rueda de prensa anterior al choque disputado en Abu Dhabi.

Rodrygo Goes, con la selección de Brasil cbf.com.br

Camino a Catar 2022

Desde Brasil han comenzado a mover ficha para que los nuevos talentos vayan entrando en la dinámica de grupo. Quedan tres años para el Mundial de Catar, una cita para la cual futbolistas como el propio Rodrygo o también su compañero en el Real Madrid Vinicius Júnior pueden ser claves en el devenir de la selección verde-amarelha en la próxima Copa del Mundo. La carrera ya ha comenzado y el ex del Santos suma puntos para ser uno de los futuros líderes.

