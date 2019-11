Mendy apunta alto en el Real Madrid: "Seré el sucesor de Marcelo"

Ferland Mendy ha sido el último protagonista de Campo de Estrellas de Realmadrid TV. El lateral francés habló del calvario que pasó siendo un adolescente por una lesión de cadera que por poco no le aparta de los terrenos de juego para siempre: "Cuando tienes 14 o 15 años y te dicen que no puedes volver a jugar al fútbol te vienes abajo", cuenta el futbolista en el documental.

Los inicios de Mendy nunca fueron fáciles y desvela que la muerte de su padre le ayudó a ser más fuerte: "Era quién me llevaba al fútbol, era quién me ayudaba en todo. Ahora juego para demostrarle que todo lo que hizo mereció la pena", dice sobre aquel trance familiar por el que tuvo que pasar.

Su camino en Francia

Tras recuperarse de su grave lesión decidió irse de la cantera del PSG: "Ya había perdido demasiado tiempo, así que me fui", reconoce. Luego se fue al FC Mantois 78, "un club trampolín", en el que solo jugó un año. De ahí se marchó a Le Havre: "Entrenaba con el primer equipo, pero jugaba con el filial de Cuarta División", cuenta sobre aquella etapa.

En el Lyon comenzó su salto al estrellato y recuerda la figura del que fuera su entrenador Bruno Genesio: "Bruno me dio mucha confianza desde el principio, a él le tengo que agradecer que me diera la oportunidad de jugar en la élite", recuerda.

La llegada al Madrid

Así vivió la llamada del Madrid: "Cuando un equipo como el Madrid muestra interés es algo que hace mucha ilusión es una oportunidad que no puedes desaprovechar", dice. Tras los nervios que pasó en su presentación, admite que se ve ocupando algún día el sitio de Marcelo: "Seré su sucesor. Queda mucho, pero si me han traído aquí es porque ven potencial. Tengo que trabajar pero, ¿por qué, no?".