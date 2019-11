La vía que Mariano sigue teniendo abierta para salir del Real Madrid

Mariano Díaz sigue a cero en el Real Madrid. El delantero hispano-dominicano no ha jugado ni un solo minuto esta temporada y sigue condenado al ostracismo. Zinedine Zidane no cuenta con él y tras no encontrar salida el pasado verano, todo apunta a que este invierno sí cogerá las maletas. Corriere dello Sport da el nombre de un equipo que estaría dispuesto a acometer su fichaje.

La Roma, que ya se interesó por Mariano en verano, todavía tendría al ariete del Madrid en su agenda. El diario italiano no especifica si el club de la capital italiana pretendería su fichaje en invierno o en verano, pero asegura que el interés sigue siendo real. Mariano sería el elegido para sustituir a Nikola Kalinic.

El delantero croata, cedido por el Atlético de Madrid el pasado verano, no está mostrando el nivel que se esperaba de él en la Roma y ya se busca un reemplazo. Teniendo en cuenta que la situación de Mariano en el Madrid es crítica y buscará una salida en enero, la Roma sería un destino perfecto para el hispano-dominicano.

Mariano Díaz se entrena con el Real Madrid.

La oferta de la Roma también estaría definida, tal y como apunta el citado medio. Los giallorossi propondrían al Real Madrid una cesión con opción de compra. El club blanco tendría tasado a su jugador en 20 millones de euros, pero parece complicado que el club italiano acepte pagar esa cifra.

