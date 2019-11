Se avecina una batalla por Skriniar entre Real Madrid y Barcelona

El mercado de invierno se aproxima y empiezan a surgir los primeros rumores sobre los fichajes que pueden sacudir la ventana de traspasos. En Italia ponen el foco en el central del Inter de Milán Skriniar, que habría llamado la atención de Real Madrid y Barcelona, tal y como apuntan desde Corriere dello Sport.

Milan Skriniar, que ya ha sonado en el pasado para ambos equipos, podría no tardar mucho en abandonar las filas del Inter. Desde el diario italiano advierten de la posibilidad de que su fuga se produzca en invierno, aunque lo más probable es que a partir de enero solo se empiecen a sentar las bases de un fichaje que se cerraría de cara al próximo verano.

El Inter no dirá que no a una oferta suculenta por Skriniar. En el club le consideran una de las piezas más importantes del equipo y por ello, cuando renovó su contrato la pasada temporada, no se fijó ninguna cláusula de rescisión que permitiera su marcha. Sin embargo, los neroazurri sí escucharían una propuesta de Madrid o Barça.

Skriniar, en plena acción con el Inter de Milán Reuters

El Inter espera sacar tajada

El verano pasado ya se vieron luces de sirenas desde Milán. Varios clubes de la Premier, como el Manchester United, llamaron a su puerta y llegaron ofertas serias que rondaron los 60 millones de euros. Pero el Inter rechazó todas las propuestas considerando que podrían sacar más partido a su salida en el futuro. Con 24 años, Skriniar está en las principales agendas del continente y es candidato a protagonizar el enésimo capítulo de la guerra entre Real Madrid y Barcelona.