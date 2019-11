Zinedine Zidane tiene deberes: las tareas a resolver antes de 2020

Parón internacional, el último del año, y recta final para que el 2019 baje su telón. Doce meses en los que el Real Madrid cayó en octavos de la Champions League después de tres temporadas consecutivas levantando 'La Orejona' y en los que también se produjo el cambio en el banquillo. Así volvió a coger las riendas Zidane del primer equipo blanco tras la etapa de Solari en el Santiago Bernabéu.

El entrenador francés ha sido puesto en el foco en numerosas ocasiones desde que regresó a la casa blanca el pasado mes de marzo. La campaña pasada fue para el olvido y en el inicio de la presente 2019/2020, en algunos momentos también se puso en duda si era Zinedine Zidane el técnico ideal para reconducir el rumbo. Tras el punto de inflexión que supuso la derrota contra el Mallorca, el Real Madrid ha comenzado a remontar.

Todavía queda mucho por hacer y antes de que el 2020 dé comienzo, Zidane sabe que tiene cinco tareas pendientes para acabar de alzar el vuelo y poder así conseguir los objetivos al final del curso. Desde inyectar confianza a futbolistas como Vinicius Júnior o Isco, a planificar la estrategia a seguir con Rodrygo, cuyo estallido en las últimas semanas ha traído de vuelta el éxtasis al Santiago Bernabéu.

Álvaro Odriozola controlando un balón REUTERS

Odriozola y Militao

Carvajal, Varane, Sergio Ramos y Marcelo forman la defensa de gala del conjunto blanco. Ferland Mendy ha ido haciéndose un sitio y Zizou confía en su compatriota al cien por cien. Nacho aún está de baja por la lesión, aunque ha comenzado la recta final de su recuperación, pero donde hay trabajo por resolver es con Odriozola y Militao. Ambos han tenido menos protagonismo del esperado y el entrenador galo debe dar con la tecla para conectarles y sacar el mayor provecho de ello. Con lo que está por venir, los dos zagueros deben dar un paso adelante y que puedan ser importantes en la rotación.

Vinicius, en el banquillo del Santiago Bernabéu REUTERS

Inyección moral

Algunos jugadores del Real Madrid están lejos de su cien por cien. Mientras otros como Toni Kroos han pasado de sembrar dudas la temporada pasada a brillar con luz propia en la presente, otros como Isco o Vinicius comienzan a preocupar. En el caso del de Arroyo de la Miel, lleva muy lejos de su mejor versión desde el curso anterior. Su futuro es una incógnita, pero el papel de Zidane se antoja clave para recuperarle y que vuelva a ser importante en el equipo merengue y en la Selección. El caso del brasileño es similar. Vinicius Júnior no ha vuelto a ser el mismo desde su lesión. Inyección de moral y confianza para que el joven extremo recupere la sonrisa.

Isco Alarcón, en un entrenamiento del Real Madrid

Isco y Bale

Como ya se ha mencionado, la continuidad de Isco Alarcón permanece en el aire. El malagueño tiene pretendientes y pese a que acabó quedándose el verano pasado, su situación no se ha calmado. Las oportunidades no le han faltado en este tiempo al '22', pero es 'ahora o nunca'. De no ser ese futbolista que enamoró a las primeras de cambio a la afición, su futuro podría estar lejos del Santiago Bernabéu. Más extremo parece el caso de un Gareth Bale al que incluso se ha llegado a colocar fuera del club ya en enero. Zinedine Zidane puede tener la última palabra sobre lo que ocurra con ambos.

Celebración de Jovic Reuters

Fórmula del gol

El Real Madrid estaba necesitado de gol y aunque se está repartiendo entre los distintos miembros del plantel, con Karim Benzema, el Pichichi de La Liga, a la cabeza, se fichó a Luka Jovic como alternativa al '9' y solución de cara a puerta. Es cierto que el serbio no ha tenido la suerte de cara en este primer tercio de la 2019/2020, pero ahora debe quitarse los fantasmas de encima para ser ese delantero potente que enamoró en el Eintracht Frankfurt.

Rodrygo celebra su primer gol con el Real Madrid Reuters

Rodrygo

El ex del Santos se ha convertido en la principal atracción del Real Madrid. Rodrygo ha irrumpido con fuerza. Calidad, técnica y mucho gol. El futbolista parece haber sido tocado por una 'varita' al igual que los grandes de este deporte, pero Zidane no quiere quemarle ni que le llenen la mochila de piedras antes de lo debido. El técnico galo tiene que saber administrar sus minutos y su impacto mediático.

