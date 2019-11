Kovacic: "Los años en el Real Madrid fueron grandes y muy difíciles"

Mateo Kovacic recuperó la sonrisa en Londres, aunque todavía recuerda el Real Madrid, donde él mismo dice que vivió tres años muy grandes, pero también muy complicados. El centrocampista ha encontrado su sitio y cree que ahora ha llegado, al fin, el "mejor momento" de su carrera.

En declaraciones para la web oficial el Chelsea, el futbolista croata ha hecho balance. "Eso también ha sido un pequeño problema en mi carrera. Todo pasó demasiado rápido para mí. Tuve tres años grandes y difíciles en Madrid. Jugué, no jugué, no obtuve la continuidad que necesitaba y lo que tengo ahora aquí", ha analizado un Kovacic que se rinde a su nuevo equipo

"Lo disfruté, ganamos tres Champions League, pero el Chelsea está llegando en el mejor momento de mi carrera. Ha sido el cambio más importante por ahora y estoy realmente satisfecho con eso", ha asegurado el centrocampista de los blues. Después, Mateo Kovacic ha pasado a analizar lo que puede aportar al juego del conjunto londinense.

Mateo Kovacic posa con la camiseta del Chelsea. Foto: chelseafc.com

El mejor Kovacic

"Es una gran fortaleza y he sentido que lo estoy intentando mucho más porque jugamos un fútbol un poco diferente al del año pasado. Ahora somos más directos, más agresivos, solo intentamos cosas que no probamos el año pasado. Me siento mejor", ha comentado un Kovacic que también ha revelado dónde se siente más cómodo jugando: "Creo que mi mejor posición es en el centro del campo con dos. También puedo jugar en un mediocampo de tres, pero con dos me siento más cómodo, con más libertad. Pero al final la formación no importa demasiado".

En lo que va de temporada 2019/2020, Mateo Kovacic suma ya más de 1200 minutos, repartidos en 18 partidos entre las distintas competiciones en las que está inmerso el Chelsea. Pese a que todavía no ha visto puerta, sí que ha abierto su casillero como asistente en el presente curso.

[Más información - Hace frío lejos del Santiago Bernabéu: así les va a los cinco que se marcharon este verano]