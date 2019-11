Sergio Ramos: "Es un orgullo tener un homenaje cerca de mi tierra y jugando tan bien al fútbol"

El capitán de la selección española, Sergio Ramos, se mostró "muy contento" tras la goleada de España ante Malta en Cádiz, tanto por el homenaje recibido tras batir ante Noruega el récord de partidos con el equipo nacional (169 con el de hoy), por el buen fútbol desplegado y por el primer puesto del grupo.



"Estoy muy contento, qué mejor manera de que me brinden un homenaje cerca de mi tierra, en Cádiz, donde me siento muy querido, y hacerlo con una victoria y jugando tan bien al fútbol. Es una doble alegría a nivel personal y también para el grupo", declaró a Teledeporte el defensa del Real Madrid.



Sobre el partido, indicó que Malta comenzó "muy bien replegada desde el primer minuto" y que intentaron tener "más profundidad por las bandas, pero ellos basculaban bien" y entonces vieron que le creaban "más peligro entre líneas".



El capitán de la Roja recalcó que está muy feliz "por los goles, por los debutantes (Pau Torres y Dani Olmo), por el resultado y por los tres puntos", al afirmar que, aparte de ser ya primeros del Grupo F de clasificación para la Eurocopa de 2020, quieren ser "de los mejores primeros" en esta fase de clasificación para la Eurocopa 2020.



También se refirió a su cambio en la segunda mitad, al ser sustituido por el central Pau Torres, del Villarreal.



"Era un buen partido para el debut de otros compañeros, se ve de manera distinta desde el banquilllo, no estoy acostumbrado ni me quiero acostumbrar, me siento mejor en el verde. Queremos agradecer todo el cariño que nos ha dado Cádiz, porque la afición siempre es un apoyo muy importante para el equipo", manifestó.



Ramos dijo que el próximo lunes espera que vaya "mucha gente" al Metropolitano de Madrid para "apoyar a la selección en el último partido oficial antes de la Eurocopa", frente a Rumania.

[Más información: Festival de goles de España contra Malta camino a la Eurocopa 2020]