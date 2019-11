Ramos, sobre El Clásico y los horarios: "Los únicos perjudicados somos nosotros"

La Selección afronta en los próximos días sus dos últimos compromisos de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020. Con el billete a la fase final ya asegurado, los de Robert Moreno afrontan con mayor tranquilidad sus próximos choques ante Malta y Rumanía.

Sergio Ramos, el capitán del combinado nacional, ha comparecido en rueda de prensa y ha analizado toda la actualidad que rodea a la Selección y ha tratado otros asuntos como los horarios previos a El Clásico y la Supercopa que se jugará en Arabia Saudí.

Unos Juegos, ¿junto a Piqué?

"Me hace ilusión representar siempre a España. Como a Piqué, todos los jugadores que pudieran disputar unos Juegos Olímpicos con España lo harían. Primero hay una Eurocopa y luego ya se verá, pero me ilusiona porque es algo que nunca he vivido".

Retirada de Villa

"Villa es leyenda, uno de los mejores jugadores de España y del mundo. Le doy la enhorabuena por su carrera y por todo lo que ha dado por España y los equipos en los que ha jugado".

Sergio Ramos, en rueda de prensa EFE

Polémica con El Clásico

"No hubiera pasado nada si los dos equipos hubiésemos jugado el sábado. Los únicos perjudicados somos nosotros. Todavía hay margen de movimiento para que se pueda modificar".

Jugar en Cataluña

"Ahora quizá no sea el momento idóneo para jugar en Cataluña, pero si hay que ir a Barcelona a jugar... ¿por qué no? Independientemente del escenario, siempre es un orgullo representar a tu país".

Supercopa en Arabia Saudí

"Todo lo que sea intentar que las mujeres acudan a los estadios y aprovechar el deporte para unir, como dijo Rubiales, es maravilloso. Si sirve para normalizar el país, nos sentiremos orgullosos de haber participado en ello"

Bale y su lesión

"Cualquier cosa que pueda decir generará un titular que enturbiará el vestuario. Es un tema de club. A mí lo que me alegra es que vuelva a jugar, así que cuando vuelva estará disponible para jugar. Al final el tiempo pone a cada uno en su sitio. Lo que me alegra es ver que tanto Bale como James están entrenando con sus selecciones".

No piensa en dejar la Selección

"Sinceramente no. Ponerte techo tu mismo sería un error. Me gusta vivir del momento y todo lo que pueda alargar la carrera".

[Más información: Nacho, sobre El Clásico: "Nos gustaría tener las mismas horas de descanso, pero iremos a ganar"]