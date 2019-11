Sergio Ramos celebra su récord con la Selección: "Tengo ambición por seguir jugando"

España solo se juega ante Malta ser primera del grupo de la fase de clasificación para la Eurocopa y lo podría conseguir simplemente con el empate. Un encuentro que no tendrá demasiada transcendencia en principio, sí que será importante para Sergio Ramos. El central del Real Madrid será homenajeado en el Ramón de Carranza por su récord de internacionalidades con la Selección.

Ese homenaje ha empezado desde este jueves con la publicación desde las redes sociales de la selección española de una entrevista con el defensa blanco. En ella el de Camas repasa los momentos más importantes de su carrera con la camiseta roja, lo que significa para él defender el escudo del país y las personas que más le han influenciado.

Sergio Ramos: "Tengo ambición por seguir defendiendo la camiseta de España"

El homenaje

"Es inolvidable, que tu país y tu gente te reconozca el esfuerzo y todo lo que has conseguido después de 168 partidos en Cádiz, una ciudad que está cerca de la mía y donde me he sentido muy querido también... que te homenajeen de esa manera va a ser un día muy especial para mi y siempre estaré agradecido"

Qué supone su récord

"Siempre soñé con poder representar a mi país pero, sabiendo las grandes estrellas que habían pasado por aquí como Raúl, Iker... todos los grandes de nuestro fútbol, nunca pensé que podía ser el jugador con más internacionalidades"

Su primer recuerdo

"De mi primera convocatoria recuerdo que estaba con mi madre y con mi hermano en mi casa y nos llamó el jefe de prensa del Sevilla para confirmar que me había seleccionado Luis Aragonés. Todos saltando de alegría, mi madre llorando... se me viene esa imagen. Fue un sueño cumplido"

El momento de su carrera

"Las tres finales son los momentos que más me han marcado con la selección. Encima si tienes la oportunidad de ganarlas hace que recuerdo sea imborrable"

Luis Aragonés, siempre presente

"La persona que más me ha influido ha sido Luis Aragonés porque era muy joven, tenía muy poca experiencia y los consejos de Aragonés valían por 1000. Era muy atento conmigo, con Reyes, con Torres, con Iniesta... jugadores que eran jóvenes y que necesitábamos ese padre futbolístico y Luis hizo un trabajo con nosotros espectacular"

Defender al país

"Hablar de la selección española para mi es hablar de orgullo, ilusión, coraje, esfuerzo, dedicación. Representamos unos valores que no todo el mundo tiene la posibilidad de defender. Para mi es el momento que me gusta aprovechar como si fuese el último. Por eso tengo esa ambición por seguir viniendo y representando a España"

Próximos retos

"Los retos a corto plazo son disputar la Eurocopa e intentar ganarla, el futuro ya se verá. Vamos a intentar hacer un buen papel y a mi como capitán me toca capitanearla con muchísimo orgullo y responsabilidad. En el futuro ya se verá, habrá otros motivos por los que venir"

