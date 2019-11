El regreso de Bale y James en el parón y lo que les espera a su vuelta

El parón de selecciones ha venido con polémica en el Real Madrid. Apenas hubo que esperar al lunes, día en el que los internacionales se incorporaron a sus selecciones para poder ver a Gareth Bale y James Rodríguez de nuevo sobre el campo. Ambos, lesionados durante las últimas semanas, viajaron con su país y reaparecieron tras llevar tiempo sin realizar ninguna sesión de entrenamiento con el grupo en Valdebebas.

Tanto Bale como James ya se habían entrenado en el Madrid con el balón, eso sí, en solitario. Esa es la gran diferencia que se ha visto con la llegada del parón, ya que tanto el galés como el colombiano se han podido ejercitar junto al resto de sus compañeros de selección. Las preguntas entre la afición no han tardado en llegar. ¿Por qué ninguno había podido entrenarse con sus compañeros de club, pero sí con los de selección?

A Bale y a James les lleva persiguiendo la polémica durante sus respectivas lesiones, incentivada por sus salidas del Santiago Bernabéu antes del pitido final -algo totalmente permitido en el código interno del club si se produce en los últimos 10-15 minutos del partido-. Verles con sus selecciones tras salir de una lesión y encima verles con normalidad aparente ha terminado por colmar el vaso de la paciencia madridista.

Gareth Bale, en un entrenamiento de la selección de Gales Reuters

La opinión de Zidane

Para Zidane este es un asunto al que ha tratado de restar peso. Lo hizo en las últimas ruedas de prensa, a sabiendas que era una posibilidad que ambos reaparecieran con sus países y, seguramente, acaben jugando. ¿Por qué no lo hicieron en el Madrid? Zidane insistió en que ambos tenían el alta médica -habían superado sus lesiones-, pero no el alta competitivo. Todavía no estaban listos para reaparecer, a juicio de los propios jugadores, y debían coger más ritmo antes de volver.

El técnico francés aseguró que ninguno de ellos debería jugar si todavía no estaba preparado, pero tanto Bale como James están contando con varias sesiones de trabajo para poder reaparecer sobre un terreno de juego. En el Real Madrid no le dan mayor importancia que esa y solo esperan que vuelvan sanos y sin resentirse de sus problemas físicos. Espera que ambos puedan recuperar la paz en un ambiente de menor presión que en el Madrid y vuelvan listos del parón.

Pierden su sitio en el once

Bien es sabido por todos que el papel de Bale y James no es de gran relevancia dentro de los planes de Zidane. Quizás era mayor el del galés hasta el momento de su lesión, pero la irrupción de Rodrygo parece haber hecho cambiar de opinión al técnico francés. También la aparición de Fede Valverde ha hecho mella en las aspiraciones de James, que sí acumuló varias titularidades a comienzos de temporada.

James Rodriguez entrena con Colombia fcf.com

Pero ambos son jugadores muy útiles para Zidane, como ya anunció meses atrás cuando se supo que ambos seguirían vistiendo de blanco. No tiene problemas con ellos porque estén en su plantilla y los seguirá utilizando hasta ahora según le convenga. La temporada es muy larga y Zidane quiere que sus 26 jugadores estén preparados para el momento de la verdad.

Sobre sus salidas en el mercado de invierno, Zidane ha sido claro. Al menos lo fue en el caso de Bale. Quiere que el galés termine la temporada en el Madrid... y a partir de ahí ya se verá. Si se produce algún movimiento a partir de enero, se entiende que será por petición de los propios futbolistas y no por la intención del técnico galo. Para fichar (sigue abierta la posibilidad de algún centrocampista) hay que dejar salir antes, pero jugadores como Mariano o Brahim siguen siendo los claros candidatos.

[Más información: El enfado de Zidane por tener que explicar tres veces la situación de Bale y James]