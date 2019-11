Courtois: "Nunca perdí confianza ni dudé de mí, sé lo que valgo"

Thibaut Courtois parece otro desde hace varias semanas. El guardameta ha echado el cerrojo a la portería de un Real Madrid que acumula cinco partidos consecutivos sin encajar ni un solo gol. El arquero ha acallado las críticas y ha recuperado esa versión que le llevó a ser el Guante de Oro del pasado Mundial de Rusia con la selección de Bélgica.

Precisamente, ahora se encuentra concentrado con los Diablos Rojos y ha sido allí desde donde ha atendido a EFE. "Nunca dudé de mí, sé lo que valgo y eso no va a cambiar", ha asegurado un Courtois que ya dejó unas declaraciones similares tras las victorias de la semana pasada del Real Madrid tanto en La Liga como en la Champions League.

El ex del Chelsea se siente arropado cuando acude a la llamada de su selección y eso le hizo durante el pasado parón "recuperar algunas sensaciones que igual había perdido". "Sí que es verdad que después de un partido difícil, que me puse enfermo, que luego sabes el marrón que hubo, vienes aquí, a una zona donde conoces a la gente, al entrenador de porteros (Erwin Lemmens), que me conoce casi mejor que mi padre, por decirlo de alguna manera, y hemos recuperado algunas sensaciones que igual había perdido un poco", ha confesado.

Confianza

Lo que ha querido dejar claro es que pese a los resultados complicados y las dudas en algunas de sus actuaciones individuales, su confianza no mermó: "Al final, nunca perdí confianza, nunca me sentí mal. Antes del partido de Brujas, cuando me empezaron a criticar, habíamos ganado 0-1 en Sevilla y quedado 0-0 con el Atlético, que son dos campos difíciles".

Thibaut Courtois ante el Leganés EFE

"Ha estado bien recuperar esas porterías a cero, pero al final es un trabajo de once, no solo del portero. Somos once que atacamos y once que defendemos", ha asegurado un Thibaut Courtois que ha superado la marca de Keylor Navas y sus 533 minutos sin recibir un gol como portero del conjunto merengue.

Presión

La exigencia del Real Madrid es máxima, así como todo lo que rodea al club de Concha Espina: "Es verdad que la prensa es más exigente. Allí se habla mucho del Madrid, hay que llenar diez páginas de periódicos cada día hablando solo del Madrid. Pero en ganar partidos no porque cuando estaba en el 'Atleti' (2011-2014) había que ganar, cuando estaba en el Chelsea (2014-2018), hacía falta ganar. Eso no cambia, en el Madrid también es eso".

Courtois ha asegurado que evita todo lo relacionado con los medios de comunicación: "Tengo a alguien que me ayuda con las cosas de prensa. Yo intento no leer ni escuchar. Si hay algo que tengo que saber, lo sabré. Pero si no, yo tengo que estar enfocado en entrenar bien, hacer mis cosas".

"Las críticas constructivas de gente que sabe las voy a escuchar, de gente que sabe de eso: mis entrenadores, mis compañeros y si hay algún exportero que dice algo que me puede interesar, obviamente. Pero si no, recibir críticas de gente que nunca ha estado en la portería es más difícil porque el puesto de portero es algo complicado, ha añadido el belga.

