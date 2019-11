Carvajal: "No vamos a ser falsos, siempre prefiero que el Barça no pase"

Dani Carvajal se encuentra durante el parón internacional concentrado con la selección española. El lateral madridista, que este martes hablaba en Onda Cero sobre la situación de Bale, ha atendido también a Radio MARCA en una entrevista que la emisora ha compartido este miércoles. En ella habla sinceramente de la rivalidad con el Barcelona.

"No te voy a mentir, al final prefiero que el Barcelona no pase, es un candidato a la Champions y es nuestro máximo rival. No vamos a ser falsos. En Liga prefiero que pierda el Barça porque es uno de nuestro rivales y en Champions es más o menos lo mismo. Tienen una plantilla espectacular y son candidatos. Todos los equipos fuertes que caigan es mejor para nosotros", dice sobre los peligros del eterno rival en Champions.

Además, habló sobre las críticas a Hazard sobre su estado de forma: "No es el peso, es la constitución". Aportó una explicación a la imagen del belga: "Yo, por ejemplo, sin tener mucha grasa se me ve grande, al contrario de lo que pasaba con Arbeloa", argumentó.

Dani Carvajal, en la presentación de la nueva camiseta Twitter (@DaniCarvajal92)

Bale e Isco

Volvió a hablar sobre Bale y le da toda su confianza: "Bale ha tenido esta semana el alta médica para ir con la selección y mira por su país, eso no quiere decir que no mire por nosotros. Yo no dudo de su compromiso y espero que no se vuelva a lesionar y a la vuelta vuelva a estar con nosotros", dijo del galés.

Otro que pasa por un momento difícil es Isco, aunque cree que sigue estando "en el tintero" para Zidane y tendrá oportunidades: "Es complicado cuando no se tienen minutos tener esa alegría, al final está viendo que no es titular, que entran Rodrygo o Fede", explicó sobre el malagueño.

