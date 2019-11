El Benzema que Francia se ha perdido: se dispara en el Madrid y mejora a Cristiano Ronaldo

Se reabre el debate de si Karim Benzema debería volver a la selección francesa. Mientras Didier Deschamps sigue en sus trece y no parece que vaya a ceder, el pueblo galo ha 'votado' y ha expresado en varias encuestas que el '9' del Real Madrid tendría que regresar al combinado de su país. No va con Les Bleus desde el 8 de octubre de 2015. Aquel día jugó un amistoso con Francia y a partir de ahí desapareció de las convocatorias del seleccionador.

Más de cuatro años en los que Francia ha logrado convertirse en la mejor selección del mundo conquistando el pasado Mundial de Rusia y quedando subcampeona de la última Eurocopa. Todo gracias a una generación de futbolistas de enorme calidad que ha catapultado a su selección, pero que podría haber cobrado dimensiones todavía mayores de haber estado Benzema en el equipo. Así lo demuestran los datos.

Benzema logró 27 goles en 81 partidos con Francia. Lo hizo en una época revuelta en el seno del combinado galo, con más polémicas que alegrías a su alrededor. Tiene mérito que el delantero del Madrid esté entre los diez máximos goleadores de la historia de la selección francesa. Haber formado parte de una generación que en su país quieren borrar de su memoria le condenó en su día, aunque con el paso de las temporadas -sobre todo en el último año- la opinión de los aficionados ha ido cambiando.

Francia pide la vuelta de Benzema

Los delanteros de Les Bleus son Antoine Griezmann y Oliver Giroud. Ambos suman más goles que Benzema como internacionales (29 y 35, respectivamente), pero lo han logrado en una Francia que lleva años en lo más alto. Sus porcentajes no distan demasiado de los de Karim, que promediaba un gol cada 0.33 partidos. Griezmann mete cada 0.4 partidos y Giroud, cada 0.37. Desde que Benzema no va con la selección, ambos se han 'aprovechado' para sumar 23 y 26 goles, respectivamente.

Benzema, ¿el mejor goleador francés?

¿Dónde se colocaría Benzema de haber seguido jugando para Francia? Sería ya el máximo goleador de la historia de la selección gala solo con haber promediado unos números similares a los de Griezmann y Giroud en su ausencia. Thierry Henry, que registra los mejores números anotadores de Francia, se quedó en 51 goles. Es decir, 24 más que Benzema.

A nivel de clubes Benzema suma 93 goles con el Real Madrid desde que fue desterrado por Deschamps. Giroud, por ejemplo, ha hecho 66. Griezmann mejora al madridista en 14 goles. Pero esta temporada no hay comparación, siendo el francés que juega en una primera división que más goles mete. Sus once tantos no los iguala nadie, siendo Gignac (Tigres) y Ben Yedder (Mónaco), con nueve, los que más se acercan a él.

Barre a Cristiano Ronaldo

Francia se ha perdido estos años al mejor Benzema y el Madrid ha podido disfrutar de él. Seguramente al club blanco le haya beneficiado que uno de sus referentes no se haya desgastado con su selección temporada tras temporada. Si a eso se le suma la salida de Cristiano Ronaldo, Benzema se ha disparado en su nivel goleador. En las principales ligas de Europa, solo Lewandowski (63), Messi (60) y Mbappé (47) llevan más goles que él desde que no juega con el delantero portugués a su lado.

Porque los 41 goles que ha metido Benzema en este último (casi) año y medio superan los 34 que lleva Cristiano Ronaldo como jugador de la Juventus. También necesita menos remates que el luso para marcar (2,3 por 3,2), como también ocurre comparando con Messi (2,5) y Luis Suárez (2,8).

[Más información: Francia pide la vuelta de Benzema a la selección de Deschamps]