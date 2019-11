Ni Giroud ni Griezmann: Karim Benzema, el mejor '9' de Francia

Tiempo de selecciones. Los clubes se quedan 'en cuadro' durante algo más de una semana para que algunos de sus mejores futbolistas acudan a las llamadas de sus combinados nacionales. Cada lista da lugar a la polémica y es en Francia donde se ha armado más revuelo con la convocatoria de Les Bleus.

Didier Deschamps continúa sin convocar a Karim Benzema, mientras que desde el país vecino siguen alzándose cada vez más voces pidiendo que el futbolista del Real Madrid sea llamado por el equipo nacional. El propio Zinedine Zidane dijo públicamente que su jugador era apto para ser seleccionable: "Él siempre ha querido jugar con el equipo nacional. Yo no sé exactamente qué es lo que pasa, pero, para mí, es el mejor futbolísticamente y tendría hueco".

A lo que Deschamps respondió sin entrar en mucha polémica, pero volviendo a cerrar l puerta al '9' del Real Madrid. "No tengo ningún problema con que diga eso. Él es el entrenador del Real Madrid, por lo que su papel es hablar así", comentó el seleccionador galo ante los medios de comunicación.

Karim Benzema celebra un gol del Real Madrid en La Liga Reuters

El debate está abierto y ha sido L'Équipe el que ha preguntado a los aficionados franceses si creen que Karim Benzema es el mejor '9' galo en el principio de la presente temporada. Los resultados no han dejado lugar a la duda: el 73% de los usuarios creen que lo es, por un 24 que contestó 'no' y un 3 que eligió la opción 'no sabe'.

Mejores registros

Los números dan la razón a los que se posicionan a favor de Benzema. Karim mejora los registros tanto de Giroud como de Griezmann. En lo que va de curso, el '9' blanco ya ha superado la barrera de los mil minutos entre La Liga y la Champions League, siendo un pilar fundamental en los planes de Zidane.

Karim Benzema ha marcado once goles y ha repartido cinco asistencias, firmando un promedio de un tanto cada 119 minutos. Además, es el máximo goleador del campeonato doméstico español. Si se atiende a La Liga, sus números retratan directamente a un Antoine Griezmann que no encuentra su sitio en el Barcelona.

Griezmann, en un momento del partido entre el Levante y el Eibar EFE

El delantero no es el mismo que se vio en el Atlético de Madrid. Las críticas le acechan y sus números dejan mucho que desear. Cuatro goles y tres asistencias en los 1210 minutos que ha disputado entre La Liga y la máxima competición continental, esto es una diana cada 303 minutos.

Aún peor lo tiene Olivier Giroud en la comparativa. El ariete galo únicamente ha marcado un tanto en la presente campaña y fue en la Supercopa de Europa. Sigue sin estrenarse en la Champions y en la Premier League y, además, apenas entra en los planes del Chelsea.

Mbappé, el mejor promedio

Hablando de delanteros, el único internacional francés que mejora los registros de Karim Benzema es Kylian Mbappé. El joven futbolista del PSG ya ha marcado nueve goles y ha repartido cuatro asistencias y eso contando con que ha estado lesionado durante varias semanas y solo acumula 684 minutos disputados. Como promedio, el niño de oro, que cumplirá 21 años el próximo 20 de diciembre, marca un tanto cada 76 minutos.

[Más información - Deschamps responde a Zidane: "Es normal que hable así sobre Benzema"]