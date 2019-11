Francia pide la vuelta de Benzema a la selección de Deschamps

Karim Benzema pasa por el mejor momento de toda su carrera. A sus 31 años, cumple 32 el 19 de diciembre, el delantero francés es el encargado del gol en el Real Madrid y lleva ya una temporada y media siendo el máximo goleador blanco. También lo está siendo esta campaña en La Liga donde es el pichichi con 9 goles (lleva 11 en total) por delante de Leo Messi.

Esos números no han pasado desapercibidos para nadie y menos en su país, Francia. Benzema, que lleva excluido de la selección gala desde antes de la Eurocopa de 2016, sigue siendo muy querido entre el público francés pese a contar con el rechazo del seleccionador Didier Deschamps. Una reciente encuesta de L'Équipe ha dejado claro cuál es el pensamiento del pueblo galo.

El diario francés preguntaba a sus lectores si Benzema estaba siendo el mejor delantero francés en este inicio de temporada. El 73% de los que votaron contestó que sí, el 24% que no, mientras un 3% votó la opción de no sabe, no contesta. Un resultado que reabre un debate que dura ya más de tres años y que Deschamps se empeña en dar por cerrado.

Karim Benzema celebra un gol con el Real Madrid en La Liga EFE

Cruce de palabres Zidane - Deschamps

Recientemente, Zidane lanzaba un guiño a su jugador: "Él siempre ha querido jugar con el equipo nacional. Yo no sé exactamente qué es lo que pasa, pero, para mí, es el mejor futbolísticamente y tendría hueco. El resto, yo no lo controlo". Unas palabras que a Deschamps ni le inquietaron.

