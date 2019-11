Thiago Silva: "Ojalá Zidane deje a Rodrygo en el banquillo ante el PSG"

Rodrygo Goes se lleva el balón tras su hat-trick al Galatasaray REUTERS

Rodrygo se aleja de Valdebebas. Pero que no salten las alarmas, lo hace por una buena causa, ya que se ha concentrado con la selección de Brasil para los compromisos del presente parón internacional. Sobre él ha hablado un peso pesado de la Canarinha y que muy pronto le puede tener delante en la Champions League.

Thiago Silva no ha reparado en elogios hacia la nueva gran promesa del fútbol de su país. Ante los medios de comunicación, el central del PSG ha destacado que "todos los jugadores, incluso los menos experimentados, ya tienen suficiente experiencia para jugar un buen fútbol".

"Hablando de Rodrygo, que tiene un buen crecimiento en el Real Madrid, si tiene la oportunidad, querrá demostrarle al entrenador que puede estar aquí", ha comentado sobre el futbolista del Real Madrid. "Estar en el equipo nacional es una oportunidad única. Soñaba con este momento. Espero que pueda aprovecharlo al máximo, disfrutarlo, porque este momento es único", ha añadido Thiago Silva.

Thiago Silva Reuters

El veterano defensa brasileño ha continuado ensalzando la figura de Rodrygo Goes: "Creo que para muchos puede que sea una sorpresa que un muchacho de 18 años surja de esta manera, con una personalidad tan grande. No es solo la forma con que él juega. Mira como él celebra los goles, tranquilo, sereno. No es un chico presumido o presuntuoso. Con ganas de protagonismo. Él sabe lo que quiere de su carrera con una edad muy temprana y ya tiene una gran experiencia".

Rival en la Champions

Real Madrid y Paris Saint-Germain se verán las caras en el Santiago Bernabéu después de la derrota por 3-0 de los blancos en el Parque de los Príncipes. Para ese duelo, Thiago Silva ha bromeado con el once rival: "Ojalá Zidane deje a Rodrygo en el banquillo contra el PSG".

"Hizo tres goles en la Champions y eso es para muy pocos. Es un jugador que necesitaremos tener atención especial porque su calidad y talento hablan por él. Será un partido enorme entre dos equipos muy grandes. Espero que nuestra noche sea más inspirada que la de ellos", ha afirmado el central.

