¿Y si Cristiano y Messi hubieran jugado juntos en el Arsenal?: Wenger desvela que lo intentó

Arsene Wenger siempre fue un entrenador conocido por su apuesta por los jóvenes talentos durante su largo periplo en el banquillo del Arsenal. Con él crecieron jugadores como Thierry Henry, Cesc Fábregas o Theo Walcott, pero siempre habrá dos marcas negativas en su historial de dos perlas que se le escaparon... y acabaron haciendo historia: Cristiano Ronaldo y Leo Messi.

Wenger, que ahora es comentarista en beIN Sports en Inglaterra, desveló este domingo que pudo haber fichado a ambos para su Arsenal. Lo de Cristiano lo confirmó y también desveló que lo intentaron por Messi: "No estuvimos cerca de fichar a Messi. Pero intentamos firmar a Piqué, Fébregas y, por supuesto, a Messi, pero ya era demasiado grande en ese momento", reveló.

"No olviden que en 2006, cuando jugamos la final de la Champions League contra el Barcelona, Messi no pudo jugar porque estaba lesionado", recuerda Wenger para explicar por qué no le ficharon. "Hoy tiene 32 años, eso fue hace 13 años y ya era un jugador regular en el primer equipo", añadió.

"That's real fantasy football"



Wenger admits both Messi and Ronaldo 𝘢𝘭𝘮𝘰𝘴𝘵 signed for Arsenal!



Live Blog ◘https://t.co/ShNcaYFUqX pic.twitter.com/m4DUSqmzmQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 10, 2019

Sobre la posibilidad de haber fichado a los dos y haberlos juntado en su equipo no se quiso mojar: "Me temo que eso es solo una fantasía", dijo para luego añadir lo siguiente: "Yo también lo hubiera querido". En caso de que hubiera acabado siendo así, Wenger asegura que no hubiera tenido problemas para manejar a ambos en un mismo vestuario: "No sé, he tenido grandes figuras en mi vida, figuras muy grandes", dijo. "Y si cumples con sus necesidades y puedes darles lo que quieren, son felices".

