Courtois deja de estar cuestionado: el portero que se esperaba en el Real Madrid

A Zinedine Zidane hay un aspecto de su Real Madrid que le está gustando por encima de todo. Ya son cinco partidos consecutivos que los blancos dejan la portería a cero. El técnico francés ha destacado el trabajo conjunto de todo el equipo para reforzar su juego defensivo, pero es evidente que hay un nombre propio que sobresale por encima del resto en esta estadística: Thibaut Courtois. El meta belga es el gran reforzado de la mejoría merengue en sus tareas defensivas.

Courtois volvió a dejar su portería a cero en Ipurua. Fue, seguramente, uno de sus partidos más tranquilos y cómodos en este casi año y medio que lleva en el Real Madrid. El equipo estuvo excelso en todas sus líneas y apenas dio oportunidades al Eibar de plantarse cara a cara ante la portería visitante. Eso sí, Courtois lo hizo bien cuando tuvo que actuar reforzando su confianza ante el gran momento de forma que atraviesa.

Sumó otros 90 minutos más a su casillero sin encajar un gol y ya son en total 533' de forma consecutiva. Para entender que esto no es un registro cualquiera solo hace falta indicar que está a un minuto de la mejor marca de Keylor Navas como portero del Real Madrid. Es decir, en el próximo compromiso del club blanco, ante la Real Sociedad el 23 de noviembre, le bastaran dos minutos sin que sus oponentes marquen para superar al portero con el que compitió el puesto el curso pasado.

Todo cambió en Estambul

Courtois atraviesa su mejor momento como portero del Real Madrid y tiene a tiro la séptima mejor marca de la historia del club. Es obvio que ha dado un paso adelante desde el partido en Estambul. Aquel día cambió el chip en el belga. Salvó al Madrid con varias paradas salvadoras y firmó, probablemente, su mejor actuación de blanco hasta el momento. Justo cuando venía de su momento más flojo, siendo objeto de críticas y rumores antes del último parón internacional.

Thibaut Courtois, choca los cinco con Sergio Ramos Reuters

Los números que está firmando Courtois son los que buscaba el Madrid cuando le fichó en verano de 2018 tras ser el mejor portero del Mundial de Rusia. El club quería dar un salto bajo palos y se entendió que el ex del Chelsea podría mejorar a Keylor. Los datos le dan ahora la razón a Courtois y al Madrid. Todavía le falta ser clave en una cita grande, pero Thibaut está demostrando que de verdad se encuentra entre los mejores del mundo en su puesto.

704 minutos imbatido con Bélgica

Cuando más en duda estaba se fue con Bélgica y le sirvió como alivio. Cuando mejor está se vuelve a ir con el objetivo de seguir dejando a su portería a cero y mejorar un registro todavía superior al que tiene con el Madrid. Tras el último parón, Courtois dejó el contados en 704 minutos consecutivos sin encajar un gol con su selección. No le marcan con los Diablos Rojos desde marzo y suma siete partidos seguidos a cero. Es imbatible, como lo es ahora con el Madrid.

Courtois ha elevado el muro. Pasó por un momento muy complicado, pero él se mantuvo con calma y esperando a que esto acabara sucediendo: "Nunca he perdido la tranquilidad, yo sé lo que valgo. Un portero de mi nivel siempre esperan que pare algo más. Yo me sentía bien y tarde o temprano, sale el sol siempre y yo nunca he perdido la confianza", decía para reivindicarse tras el partido en Ipurua. Ahora sí puede hacerlo. Ahora sí es el portero que esperaban que fuera.

