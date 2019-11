Objetivo puerta a cero a domicilio en Liga: Courtois quiere terminar de construir su muro

La mejora de Thibaut Courtois con la temporada pasada y con el portero que arrancó la temporada es palpable tanto en el ambiente como en los números. Después de sumar varias puertas a cero, el belga se ha convertido en un jugador que decide puntos para el conjunto de Zinedine Zidane. La confianza que había depositado el entrenador francés comienza a dar sus frutos y por fin se está viendo al guardameta que los blancos ficharon.

Pero todo esto se ha visto sobre todo en casa. Si bien es cierto que los merengues han encadenado una racha de encuentros en el Santiago Bernabéu en Liga, fuera de las porterías de Chamartín este cambio está aún por reflejarse. Ganar la confianza de la grada madridista también le ha aportado confianza a Courtois, pero ahora tendrá que demostrar que puede ser trascendente también fuera de casa no recogiendo ningún balón de su portería.

Thibaut Courtois ante el Leganés EFE

El Metropolitano, la última vez

Corrían los últimos días de septiembre cuando Thibaut Courtois dejó por última vez en el campeonato casero su meta sin goles. Fue en el Metropolitano en el empate ante el Atlético de Madrid. Sí que lo ha conseguido en Champions League, en el partido que supuso un antes y un después para el belga ante el Galatasaray en Estambul, por lo que en la salida de los de Zidane a Eibar le llega una nueva oportunidad para seguir marcando tendencia.

Justo antes, Courtois no pudo evitar la derrota del Real Madrid en Mallorca, la única derrota del equipo en Liga esta temporada hasta la fecha. Y el guardameta también encajó dos goles ante el Villarreal en uno de los empates que los de Zidane acumulan en el campeonato casero. Por eso el equipo necesita que el flamenco termine de demostrar su capacidad para dar, no solo un punto, si no los tres puntos.

Compenetración con la zaga

Zidane lleva varias jornadas repitiendo la pareja de centrales titular y, cada vez, están mejorando su rendimiento. Con las dudas iniciales sobre Raphael Varane y Sergio Ramos que rondaban Concha Espina al inicio de la temporada por, primero, el mal final de campaña y, segundo, por un arranque dubitativo, parece que Courtois puede confiar plenamente en ellos a estas alturas del año.

Thibaut Courtois, choca los cinco con Sergio Ramos Reuters

Las puertas a cero que ha sumado en los últimos encuentros no solo se deben a sus paradas, que en algunos casos tienen gran parte de la responsabilidad, sino que también encuentran razón en la disminución de errores por parte de los dos centrales. Pero aún así la zaga blanca tiene margen de mejora sobre todo por la calidad que atesoran los dos nombres de los que se habla. Además, queda la duda de si cuando entre Eder Militao a sustituir a alguno de los dos mantendrá el nivel.

El mejor Courtois desde su fichaje

Del fichaje de Thibaut se esperaba que llegase para mejorar un rendimiento de Keylor Navas que no era fácil de superar. Teniendo en cuenta que los blancos ganaron tres Champions prácticamente consecutivas con el costarricense como titular y que no hay equipos que hayan hecho algo así, no existen porteros en la historia que atesoren ese nivel.

Pero donde podía marcar la diferencia era en el rendimiento deportivo siendo trascendente en esos encuentros que marcan las ligas y donde los grandes se dejan puntos. Al final, una de las obsesiones que tiene el Real Madrid en los últimos tiempos es volver a ser el rey de la competición nacional y tener un portero que gane partidos era primordial.

Y por fin parece que está encontrando esa gran forma después de acumular cinco porterías a cero consecutivas. Antes había conseguido cuatro encuentros seguidos sin encajar también en esta temporada, por eso parece que los fantasmas de la meta blanca han desaparecido y Courtois puede ser el mismo que el que demostró ser en Londres y que pone en valor cada vez que va con la selección belga.

