Fede Valverde: "He peleado mucho para estar en el Madrid, es un sueño"

Fede Valverde fue uno de los goleadores del Real Madrid ante el Eibar y da un paso más adelante en su carrera en el conjunto blanco. El centrocampista ha marcado su primer gol oficial con el equipo y sobre ello habló con Realmadrid TV: "Se puede decir que sí, era un gol que estaba buscando en los últimos partidos".

"Luka -Modric- me ha dado una asistencia tremenda, pero lo importante es que ganamos y nos vamos al parón contento", dijo 'El Pájaro', que reveló a su vez en quién pensó tras marcar: "La gente que me rodea, mi familia, mi novia... Principalmente para ellos". Lo que no quiso desvelar es qué le dijo Modric durante la celebración del tanto.

"Algo gracioso, pero no puedo decirlo aquí. Algo como 'al fin, al fin entró'. Le agradezco a todo el equipo por la seguridad que me dan", añadió el internacional uruguayo. Ya metido de lleno en el análisis del encuentro, Fede Valverde destacó que sabían que era "un partido duro, que el rival iba a buscar la segunda jugada y presionar arriba".

Fede Valverde marca su primer gol con la camiseta del Real Madrid

"Nosotros intentamos hacer lo mismo, pero con un juego parecido al que hemos mostrado en los últimos partidos. Cuando uno mete pronto, cambia todo y así llegó un gol tras otro", apuntó el charrúa. El dejar la portería a cero, otro partido más, es una de las claves: "Sí, obviamente. Es un esfuerzo de todos. Un sacrificio de todos. Y darle la enhorabuena a Thibaut -Courtois-, que es el que está atajando".

Mensaje a la afición

Valverde es el próximo protagonista del programa Campo de Estrellas y es por este motivo, por el que lanzó un mensaje a los seguidores del Real Madrid: "Bueno, van a descubrir a un chavo, cómo he crecido, todo lo que hemos peleado mi familia y yo por llegar acá. Es un sueño estar acá, espero que disfruten todos los madridistas".

