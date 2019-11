"El Manchester City debería haber fichado a Bale antes que Sané o Bernardo Silva"

La situación que atraviesa Gareth Bale en el Real Madrid ha llegado hasta la Premier League. El galés, lesionado, vuelve a ser noticia por temas extradeportivos que por lo que muestra sobre el terreno de juego. Pese a las defensas públicas de Zinedine Zidane, se sigue rumoreando con su marcha a final de temporada e incluso en el mercado de invierno.

El destino con el que más le han relacionado ha sido la Premier. Ahora, Micah Richards, exfutbolista del Manchester City, defiende que el club citizen debería haber fichado a Bale hace tiempo. "Lo habría llevado al Manchester City antes de fichar a Leroy Sane y Bernardo Silva", ha dicho en SportBible el que fuera defensor del club dirigido por Pep Guardiola.

"Si Bale te rebasaba, no había posibilidad de atraparlo", definía a Bale. "Recuerdo un partido en White Hart Lane y Gareth Bale me hizo trizas. El partido terminó 0-0 porque Hart fue increíble ese día. Nunca jugué contra alguien que me desolló tantas veces", añadió.

Gareth Bale, esta temporada Reuters

Bale, aún tiene mucho que dar

"Normalmente, debido a que era físico y rápido, siempre volvía y eso no ocurría con Gareth Bale. Estaba en un nivel diferente", apuntó sobre las capacidades del '11' blanco. Sobre su actitud, no tiene dudas: "Todavía creo que tiene mucho que dar. Toda esta especulación acerca de que está mal, su mala actitud... Es uno de los tipos más agradables que jamás haya podido conocer".

