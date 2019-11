El Madrid de Rodrygo mide su ilusión contra el Eibar y los peligros de Ipurua

El Real Madrid visita uno de los campos más especiales de toda La Liga antes del parón de selecciones que dará un respiro al apretado calendario blanco. Ipurua y el Eibar reciben al conjunto blanco que afronta el partido en pleno vuelo tras impulsarse con la última goleada ante el Galatasaray. Tras recuperar la ilusión del Santiago Bernabéu, a los de Zidane les toca resarcirse de su derrota en su última visita en Liga ante el Mallorca.

El objetivo del Madrid no es otro que volver de la localidad vasca con los tres puntos bajo el brazo y obligar al Barcelona a ganar ante el Celta para seguir con su disputa en lo más alto de la tabla. Vidas dispares de madridistas y culés, que llegan a esta fase de la temporada en situaciones contrarias. Los blancos se encuentran justo antes de parón en su mejor momento de la temporada y los azulgranas deben reaccionar tras los pinchazos consecutivos ante Levante y Slavia Praga.

Con Rodrygo... y sin Bale ni James

Rodrygo Goes será la principal atracción del partido tras su exhibición en Champions. Es el hombre del momento tras su hat-trick perfecto en la máxima competición continental con solo 18 años. Para Zidane, que seguirá sin poder contar con Gareth Bale y James Rodríguez, empieza a ser una obligación apostar por el brasileño, quien se ha propuesto derribar todas las puertas por haber. Salvo que su entrenador decida darle descanso antes de que viaje por primera vez con la absoluta de Brasil, Rodrygo sumará su quinta titularidad consecutiva.

Zidane, sobre Mbappe: "Sólo dije que su sueño era jugar aquí algún día"

Volviendo a las ausencias, Bale y James son las más destacadas junto a Marcelo, que cayó lesionado el miércoles y del que no se han conocido detalles de sus problemas físicos. Con su baja en Ipurua, Bale cerrará un mes para el olvido en el que tras caer lesionado con Gales podría regresar con su selección pese a no jugar con el Madrid. Situación similar a la de James, que también viajará con Colombia pese a no haber recibido el alta 'competitivo' con su club.

El Eibar amenaza a Courtois

El Madrid regresa a un feudo en el que el curso pasado sufrió una de sus derrotas más duras por 3-0. Un mal recuerdo que los blancos quieren borrar de su cabeza y una hazaña que sueñan repetir los locales. Para ello, deberán batir a un Courtois que ha echado el cerrojo y acumula 443 minutos (más de siete horas) dejando su portería a cero de forma consecutiva. El meta belga pasa por su mejor momento de blanco y quiere volver con buen sabor de boca a su selección, donde lleva también imbatido 704 minutos seguidos.

Thibaut Courtois ataja un balón por el aire ante el Leganés EFE

Doce goles anotados y ninguno encajado. Un balance casi perfecto para los de Zidane, de no ser por el empate a cero ante el Betis, bajo el que llegan a enfrentarse al Eibar. Los locales no lo pondrán fácil y es que, tras las dudas iniciales con las que arrancaron la temporada, reciben al Madrid en su mejor momento cosechando dos victorias en sus últimos dos partidos ante Villarreal y Leganés. El gran peligro del Eibar será un fino Orellana y la amenaza de los delanteros Charles y Sergi Enrich.

Nadie habla ya de la destitución de Zidane, ni la crisis blanca. Ahora todo es ilusión tras la explosión de Rodrygo y Fede Valverde y las goleadas frente a Leganés y Galatasaray. El Madrid las mete (y mucho) y no encaja. Pero eso hay que mantenerlo y para tener un parón tranquilo por Valdebebas es imprescindible regresar antes a la capital con otros tres puntos en el casillero liguero.

Eibar - Real Madrid

Eibar: Dmitrovic; De Blasis, Arbilla, Oliveira, José Ángel; Escalante, Diop, Orellana, Inui; Kike García y Charles.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Fede Valverde, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema y Hazard.

Árbitro: Cordero Vega (Colegio Cantabro).

Hora: 18:00 - Movistar LaLiga / EL BERNABÉU.

Información: Partido correspondiente a la jornada 13 de La Liga que se disputará en el estadio de Ipurua (Eibar).