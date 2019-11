Leonardo, enfadado con Zidane: "No es el momento de hablar de los sueños de Mbappé, que pare"

Kylian Mbappé es el próximo galáctico. Será en el verano del 2020, 2021 o 2022. Pero el trasvase del Parque de los Príncipes al Santiago Bernabéu se acabará haciendo. El futbolista quiere vestir la elástica blanca, se niega a renovar y ya prepara su salida a la capital de España.

Allí le espera, con los brazos abiertos, Zinedine Zidane. El entrenador francés no ha dudado en mandar un guiño con destino París al futbolista llamado a sentarse en el trono de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. "Es él quién decidirá sobre su futuro. De momento es del PSG. Veremos en un futuro. Siempre lo dijo, que su sueño era jugar algún día en el Real Madrid", dijo Zizou el lunes en rueda de prensa.

El propio Mbappé no ha dicho nada al respecto, pero sí lo ha hecho una voz autorizada en el PSG. El director deportivo del club francés ha mandado un dardo a Zidane después de sus palabras de cariño hacia el delantero: "Molesta. No es el momento de hablar de sueños y todo eso. Que pare. Mbappé es muy importante para nosotros y no es momento de desestabilizarlo".

Un 'toque' inesperado

Desde la Ciudad de la Luz no esperaban que Zinedine Zidane mostrase de forma tan clara que Kylian Mbappé quiere jugar en el Real Madrid, pese a que es un secreto a voces. Las palabras del entrenador francés no han gustado nada en el Paris Saint-Germain, desde donde, además, no son ajenos al deseo del propio futbolista.

Kylian Mbappé celebra un gol con el PSG en la Champions League Reuters

Desde Francia, un medio muy relacionado con el PSG como es Le Parisien, apunta a su salida rumbo al Real Madrid. Ya adelantaron hace meses que Mbappé se negaba a renovar y ahora apuntan a una mega oferta de 300 millones de euros para llevarle hasta el Santiago Bernabéu.

