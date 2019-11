Toni Kroos: "James y Bale están con nosotros y quieren ayudar"

El alemán Toni Kroos compareció en zona mixta para analizar la victoria del Real Madrid (6-0) frente al Galatasaray, en la cuarta jornada de la Champions League, que llegó tras cosechar un empate a cero en casa contra el Betis en el último partido a pesar de que, según él, "no jugaron" este miércoles "mucho peor" que contra el conjunto verdiblanco.

"No jugamos mucho peor ante el Betis que hoy, simplemente que el gol lo hace más fácil. Pero hemos mejorado mucho en las últimas semanas", valoró Kroos.

El nombre de la noche fue el brasileño Rodrygo Goes, que a sus 18 años anotó un triplete en su primera titularidad en 'Champions' en el Santiago Bernabéu. "Yo le veo muy centrado para tener 18 años. Su carácter y como juega, escuchando que tiene que hacer y nos ha ayudado los últimos partidos y no solo hoy metiendo tres goles. Para el equipo está bien porque tenemos otra opción que sabe marcar goles y ojalá siga así", dijo.

Rodrygo y Benzema celebran el cuarto gol del Real Madrid al Galatasaray REUTERS

Un Kroos que respondió también a la polémica por la marcha del estadio antes de que acaben los partidos del colombiano James Rodríguez y del galés Gareth Bale:. "No es que James y Bale no quieran ver los partidos; están con nosotros y quieren ayudar. Ningún jugador quiere estar lesionado. Es jodido no tener a James y Bale con nosotros, pero ojalá estén bien al volver de sus selecciones. Les necesitamos cuando estén bien", señaló.

Por último, el alemán ponderó su mayor acierto goleador durante esta temporada. "Lo intento a veces. Todavía no es mi primera idea cuando juego porque la primera es el control, pero a veces intento llegar hasta ahí y más cuando a veces nos faltan goles; he metido dos o tres goles ya, pero a ver cómo sigo", concluyó.

