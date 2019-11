El toque de Kroos a Bale por irse con Gales: "Parece poco oportuno si no juegas con tu club"

Gareth Bale no se aleja de la polémica. Hace unas semanas, los focos se distanciaban del galés pero poco le ha durado la tranquilidad al futbolista. Los rumores sobre su salida han vuelto a aparecer y con más fuerza. Toni Kroos fue preguntado por su compañero después de la gran victoria ante el Gatalatasaray en Champions League.

El alemán mantuvo la duda al respecto: "No lo sé. Ya estuvo a punto de salir en verano. Después de estas cosas, cuando ambas partes parecen haber pasado página, no suele ser fácil seguir tan normal". "Teniendo esto en cuenta, me da la impresión de estar muy motivado y también ha firmado actuaciones notables. Lo que más le habrá molestado a él es haber vuelto lesionado de la selección", aseguró en declaraciones recogidas por el blog alemán realtotal.de.

El galés ha sido convocado con su selección a pesar de estar lesionado y de haberse perdido los últimos partidos del Real Madrid. Esta decisión ha levantado las críticas. "Parece poco oportuno que vengas de tu selección, no juegues con tu club y luego vuelvas a estar en condiciones cuando toca volver con la selección", manifestó Kroos.

Gareth Bale, esta temporada Reuters

Además, consideró que "el momento quizá no sea el mejor" y espera que vuelva a "estar bien" cuando regrese. "Estoy convencido de que aún necesitaremos de sus cualidades en muchos partidos", concluyó.

