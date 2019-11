Joaquín se disculpa con Vinicius: "Si yo tengo menos peligro que un gitano sin primos..."

El enfrentamiento entre el Betis y el Real Madrid del pasado sábado dio más que hablar de lo esperado. Joaquín Sánchez y Vinicius Júnior protagonizaron un peculiar episodio que ha estado en el centro de los focos. El gaditano fue cazado en una conversación privada durante el encuentro en la que consideraba al brasileño "muy malo".

Este inoportuno comentario ha generado mucha polémica por lo que el propio futbolista ha decidido salir a explicarlo: "Ese es un comentario que se hace en un momento determinado y que no tenía que haber salido nunca. Y decía que de cara a gol Vinicius no está bien. No es algo que me invente yo".

Además, consideró que "no es que sea mal futbolista porque no estaría en el Real Madrid" sino que se trata de un comentario que hace él mismo y para el preparador físico. También quiso quitar hierro al asunto y hacer alarde de su buen humor. "Si yo soy el primero que tiene menos peligro de cara al gol que un gitano sin primos", bromeó Joaquín.

"Este es muy malo", el comentario de Joaquín sobre Vinicius

Por último, reconoció que se sintió mal y pidió disculpas a Vinicius: "Sinceramente me sentí mal y me quiero disculpar públicamente porque tiene 19 años y que yo salga así... Sabéis que yo no soy así. Es un fenómeno y tiene una proyección. No fue con otra intención".

