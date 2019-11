Rodrygo, tras oír al Santiago Bernabeú corear su nombre: "He realizado un sueño"

El protagonista de la noche, de la semana y del mes no es otro que Rodrygo. El brasileño ha hecho historia en el duelo entre el Real Madrid y el Galatasaray. El extremo ha marcado el doblete más rápido en la historia de la Champions League, pero, además, se ha convertido en el segundo jugador más joven en hacer un hat-trick en la máxima competición continental, solo por detrás de Raúl.

El futbolista habló después de su exhibición ante los medios de comunicación. En primer lugar, Rodrygo quiso agradecer las muestras de cariño y los piropos: "Muchas gracias, la verdad es que estoy muy contento". El extremo va dando pasos adelante cada vez más rápido y es consciente de ello: "Claro, cada vez está acelerándose todo un poco más rápido, más de lo que esperaba".

Mensaje de Rodrygo Goes a los madridistas tras su hat trick al Galatasaray en Champions

"Yo estoy preparándome para que no sea un novedad tan grande y yo me quedo tranquilo con eso", añadió el '27' blanco. 18 años, pero ningún completo: "Yo tenía esto en mi cabeza -pedir el balón-". Sobre el balón que se ha llevado por el hat-trick también habló: "Yo no sé que me escribirán mis compañeros, creo que serán cosas buenas porque son muy buena gente todos y me dan mucha confianza, estoy muy feliz de trabajar con ellos".

"Tengo mucha calma y mucha tranquilidad. Hay que seguir trabajando, por eso las cosas están saliendo bien", comentó el futbolista, que también tuvo unas bonitas palabras para Karim Benzema: "Con él es todo más fácil. Es un crack. Un '10' que juega de '9'. Estoy muy contento de jugar con él".

Rodrygo Goes se lleva el balón tras su hat-trick al Galatasaray REUTERS

La afición, a sus pies