Benzema: "No soy una leyenda y si puedo meter más goles para el equipo, voy a continuar así"

El Real Madrid pasó por encima del Galatasaray en el Santiago Bernabéu. Los de Zinedine Zidane salieron al terreno de juego sin miramientos y sentenciaron el encuentro en la primera parte. Karim Benzema demostró, una vez más, que es una de las piezas fundamentales en la plantilla y un pilar en el conjunto blanco.

El francés analizó a pie de campo el buen partido de los suyos tras el pitido final: "Estamos de fiesta con los goles que metimos y con los que no encajamos". Sobre sus 50 goles en Champions League con los que ha superado a Di Stéfano aseguró que no se considera "una leyenda".

"No me considero una leyenda. Cuando firmé por este club era un sueño y ahora me siento muy bien como estoy. Estoy muy feliz. Si puedo ayudar a mi equipo a llegar al máximo nivel, voy a continuar así", indicó. También fue preguntado por Rodrygo Goes: "Tiene 18 años, no tiene miedo". "La conexión con Hazard muy bien, va mejorando poco a poco, es un grandísimo jugador", agregó.

Benzema: " Si puedo meter mas goles para mi equipo voy a continuar así"

Además, Benzema reconoció que tiene "mucha confianza". "Si puedo ayudar a mis compañeros, lo hago hablando con mis compañeros. Tengo mucha experiencia en este club y si puedo ayudar a mis compañeros lo hago con la palabra", manifestó.

"¿Dar la tecla con el once? No podemos decir que hay un once, somos un equipo, cada jugador tiene que dar todo por este equipo cuando es elegido. Somos un grupo y todo el mundo es importante aquí", concluyó.

