Vinicius: "El Vinicius Jr. del futuro lo veo en el Real Madrid"

El jugador del Real Madrid Vinicius Jr. declaró este lunes en el programa 'Campo de estrellas' del canal de televisión del club que siente que tiene "una conexión especial" con el delantero francés Karim Benzema.

Al referirse a sus compañeros de equipo Vinicius comentó: "Marcelo siempre me aconseja sobre qué debo hacer dentro y fuera del campo. Me hace muchas bromas y a su lado todo está bien. Con Karim (Benzema) siento que tengo una conexión especial y aprendo de él. Antes de los partidos habla conmigo y me dice lo que tengo que hacer para el equipo".

Al recordar su fichaje por el Real Madrid, dijo: "Lo del Real Madrid pensaba que no era verdad. Los periódicos hablaban y yo no sabía nada. Vino la propuesta del Real Madrid y tenía que elegir en dos días. Mi padre me dijo que eligiera con el corazón. En Brasil no hay nada parecido a lo que tiene Madrid: la ciudad, el Santiago Bernabéu, los jugadores…"

"El día de mi presentación estaba un poco nervioso porque tenía que hablar en español y no había estudiado todavía. Ronaldo vino a Madrid solo para estar conmigo en mi presentación en el Santiago Bernabéu. Es una leyenda del fútbol y aquel fue uno de los días más felices de mi vida", agregó.

Asimismo recordó sus inicios: "Todas las cosas que hago en el campo ahora las aprendí jugando al fútbol sala. De pequeño quería aprender y evolucionar siempre. Debuté con 16 años en el Flamengo y fue muy importante disfrutar de ese momento. Le debo todo a mi familia. Quería ayudarles y que pudieran estar a mi lado".

También rememoró la lesión que sufrió en la Champions League: "Fue un día muy triste. Estaba jugando muy bien, me lesioné y además perdimos. Fue un día muy difícil para mí, para mi familia y el equipo. No podía ayudar en aquel momento. Ahora estoy trabajando con el míster y me dice que tenga tranquilidad porque van a salir las cosas".

Gracias a Dios y a la familia

Sobre la afición del Real Madrid dijo: "Tener esa conexión y proximidad con los aficionados es algo muy bueno. Saben que puedo ser uno de los mejores del Madrid, que soy joven y que estoy muy feliz".

"REA. Siempre tengo que dar gracias a Dios y a mi familia. Mi familia lo es todo para mí y cuando ellos están felices, yo también lo estoy. Creo que consigo contagiar a todas las personas que viven a mi alrededor y por eso me quieren mucho", comentó.

