El once del Real Madrid ante el Galatasaray

Cuarto partido de la Champions League para el Real Madrid y el segundo en la máxima competición continental en el Santiago Bernabéu. Una derrota frente al Paris Saint-Germain, un empate contra el Brujas y una victoria ante el Galatasaray es el balance del conjunto merengue en Europa en la presente temporada.

Ahora comienza la 'segunda vuelta' y a los de Zinedine Zidane les toca recibir al Galatasaray. Para el choque, el entrenador francés ha vuelto a dejar fuera a jugadores como Brahim, Vinicius u Odriozola. Pero el que sigue sin moverse de las listas de convocados del equipo blanco es un Rodrygo que va camino de confirmarse a sus 18 años.

El extremo brasileño apunta a repetir en el once titular del Real Madrid, compartiendo así, un vez más, el tridente atacante junto a Karim Benzema y Eden Hazard. Los tres futbolistas parecen entenderse a las mil maravillas, pero, además, que Rodrygo Goes pueda compartir minutos con dos de los mejores del mundo no es más que una master class para él.

Once del Real Madrid ante el Galatasaray

Donde llegan novedades respecto al último equipo inicial visto en el conjunto blanco es en la medular. Luka Modric se quedará en el banquillo madridista y será Fede Valverde el que vuelva a la acción. Precisamente, es al centrocampista uruguayo al que se echó más de menos contra el Betis desde el pitido inicial del encuentro del pasado fin de semana. El centro del campo lo completarán Casemiro y Toni Kroos.

Vuelve Marcelo

La segunda de las 'caras nuevas' la protagoniza Marcelo. Ferland Mendy fue titular en La Liga y ahora le toca el turno al segundo capitán. Además del brasileño ocuparán la zaga Carvajal, Varane y Sergio Ramos. Lo que sigue inamovible es quién es el dueño de la portería del Real Madrid. Thibaut Courtois va a más y cada día se siente más seguro defendiendo la meta merengue y, sobre todo, en el Santiago Bernabéu.

[Más información: Horario internacional y dónde ver el Real Madrid - Galatasaray]