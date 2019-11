Mbappé, ¿el mayor galáctico de la historia?: la megaoferta del Madrid y la réplica del PSG

Kylian Mbappé se ha convertido en el nombre que aparece en todas las quinielas para protagonizar el próximo gran fichaje del Real Madrid. El diario Le Parisien alimenta los rumores y, de paso, pone cifra al dineral que estaría preparando el club blanco para acometer una operación que se convertiría en la más cara de toda la historia del mundo del fútbol. Los merengues no quieren escatimar para fichar a la estrella gala, según la información del medio francés.

En concreto serían 300 millones de euros los que el Real Madrid tendría reservados para fichar a Mbappé. Una oferta mareante para convencer al Paris Saint Germain, que no está dispuesto a desprenderse de su estrella fácilmente. Pero esa sería la propuesta inicial blanca, ya que Le Parisien habla de que el Madrid estaría dispuesto a subir su oferta hasta los 400 'kilos' para que el PSG no pueda decir que no y espantar a la competencia.

El PSG le ofrece 40 'kilos'

Mbappé es el golpe sobre la mesa que quiere dar el Real Madrid en el mercado y en el fútbol europeo. El PSG no va a dar facilidades y es que entre la directiva parisina solo piensan en proponer al jugador una oferta de renovación que no pueda rechazar. Al-Khelaifi y compañía quieren poner a Mbappé a la altura de Neymar y que pase a cobrar 40 millones de euros netos por temporada si amplía su vínculo con ellos.

Kylian Mbappé celebra un gol con el PSG Reuters

Las dudas de Mbappé

Mbappé reconsiderará su futuro este verano. De momento sigue sin renovar su contrato y seguirá siendo así, al menos, mientras persistan sus dudas en torno al PSG. El delantero ya se planteó su salida el pasado verano y otro fracaso europeo podría ser clave para que en 2020 fuerce su adiós de París. A las malas, si siguiera sin renovar, en 2021 estaría en mejor posición para abordar su marcha ya que termina contrato en 2022.

